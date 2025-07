NOVELA DAS 7

Abel terá atitude heroica antes de morrer em 'Dona de Mim'

O personagem de Tony Ramos está com dias contados na trama da TV Globo

Elis Freire

Publicado em 30 de julho de 2025 às 19:32

Abel (Tony Ramos) em festa de 60 anos da Boaz Crédito: Reprodução / TV Globo

Os dias do empresário Abel (Tony Ramos) estão contados em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo, já que ele sofrerá um acidente fatal ao ter o carro sabotado por Jacques (Diogo Novaes). Porém, os últimos dias do dono da Boaz serão movimentados com direito a uma festa importante sabotada. O personagem de Tony Ramos, inclusive, será responsável por um ato heroico durante o evento, passando a perna nos vilões que o sabotaram. >

Nos próximos capítulos, Abel celebrará os 60 anos da Boaz com uma grande festa, com direito a um desfile de lingeries. Mas, para o seu desespero, minutos antes das modelos entrarem na passarela, ele descobrirá que parte das peças foram rasgadas. Tudo terá sido obra de Tânia (Aline Borges), que terá ido até a fábrica revoltada com a demissão. >

Para realizar o seu plano, Tânia se arrumará lindamente e conseguirá enganar Davi (Rafael Vitti), que estará organizando as peças para o desfile dos 60 anos.>

“Como vai meu sobrinho predileto? Posso te ajudar?”, perguntará ela.>

“Opa! Só se for agora! Estou conferindo as peças do desfile. Está na ordem”, dirá ele.>

Já Samuel (Juan Paiva) irá estranhar a presença da vilã. “Tânia? Que você está fazendo aqui?”, perguntará ele.>

“Até onde eu sei sou a esposa do futuro presidente da Boaz. Por que não estaria na festa de 60 anos da minha empresa?”, reagirá ela, tentando demostrar que a presença dela seria esperada. >

Quem perceberá o problema será Breno (Gabriel Sanches). "Todas as peças vintage estão descosturadas!", anunciará. Porém, ao invés de aceitar o fracasso da festa, Abel tomará uma atitude surpreendente, mostrando que sabe superar às adversidades. O empresário pegará uma na antiga máquina de costura de seu pai e começará a arrumar peça por peça, na frente de todo público.>

Abel vai costurar novamente todas as roupas sabotadas do desfile Crédito: Reprodução / Redes Sociais

"Foi exatamente assim que essa fábrica começou, sessenta anos atrás!", dirá o personagem na frente de todos os jornalistas presentes. A cena será emocionante e ele será ovacionado por todos os presentes da especial comemoração. >

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.>