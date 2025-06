NOVELA DAS 19H

'Dona de Mim': Abel sofre morte trágica após plano cruel de dois vilões

Personagem vivido por Tony Ramos será vítima de sabotagem e acidente fatal; cena vai ao ar em 25 de julho

De acordo com o portal LeoDias, a morte do empresário acontecerá em um acidente de carro causado por sabotagem. Jaques (Marcello Novaes), irmão do mocinho, ficará revoltado por estar sendo deixado de lado na gestão da Boaz, a fábrica comandada por Abel. Decidido a tirá-lo do caminho, ele planeja mexer no freio do carro da vítima e contará com a ajuda de Danilo (Felipe Simas), que até então mantinha uma imagem de aliado.>