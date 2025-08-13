Acesse sua conta
Alexandre de Moraes encontra humorista Mizael e dispara: 'Para me defender nos Estados Unidos'

Mizael Silva é conhecido por fazer o personagem 'advogado de Alexandre de Moraes'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 22:16

Alexandre de Moraes e Mizael Silva
Alexandre de Moraes e Mizael Silva Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Um encontro inusitado divertiu a web nesta quarta-feira (13). O influenciador Mizael Silva, influenciador conhecido por interpretar o personagem "advogado de Alexandre de Moraes" teve um breve papo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, cheio de ironia e bom humor, e arrancou risadas dos internautas e das pessoas presentes no momento. 

Ao se encontrarem, Moraes questionou se o humorista falava inglês fazendo uma brincadeira com uma possível ajuda jurídica de Mizael nos Estados Unidos diante da postura do governo Trump, impondo tarifas de exportação ao Brasil e questionando a atuação do magistrado diante de ataques à democracia. 

"Você tá bem de advogado, estou precisando mesmo [...] para me defender nos EUA", disse Alexandre de Moares a Mizael  durante encontro com influenciadores digitais promovido pelo STF.

"O visto vai ser renovado", respondeu Mizael, entrando na brincadeira. Moraes está proibido de entrar nos Estados Unidos após o governo Trump revogar o visto do ministro e aplicar a Lei Magnitsky, alegando que o Supremo está colocando em prática um "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Veja vídeo

