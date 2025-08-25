Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: Repórter da Record Bahia entra em trabalho de parto ao vivo

Maryanne Barros surpreendeu ao anunciar que iria "correndo para o hospital"

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13:24

Maryanne Barros entrou em trabalho de parto enquanto fazia uma entrada ao vivo
Maryanne Barros entrou em trabalho de parto enquanto fazia uma entrada ao vivo Crédito: Reprodução

Uma cena inusitada emocionou os telespectadores na manhã desta segunda-feira (25). A repórter Maryanne Barros estava em uma entrada ao vivo no jornal Bahia no Ar, da Record Bahia, quando surpreendeu ao contar que estava em trabalho de parto.

"Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto", disse a jornalista, que estava falando diretamente da cidade de Itabuna.

Maryanne Barros

Maryanne Barros por Reprodução/Instagram
Maryanne Barros por Reprodução/Instagram
Maryanne Barros por Reprodução/Instagram
Maryanne Barros por Reprodução/Instagram
Maryanne Barros por Reprodução/Instagram
Maryanne Barros por Reprodução/Instagram
Maryanne Barros por Reprodução/Instagram
Maryanne Barros por Reprodução/Instagram
Maryanne Barros por Reprodução/Instagram
Maryanne Barros por Reprodução/Instagram
Maryanne Barros por Reprodução/Instagram
1 de 11
Maryanne Barros por Reprodução/Instagram

"Eu entrego para você e vou correndo para o hospital para poder ganhar minha pequena que está querendo chegar", completou Maryanne, que já é mãe de um menino, chamado Henry Barros, de dois anos.

No estúdio, Jessica Smetak reagiu com surpresa: "Maryanne, eu tô emocionada. Saúde pra você e pra sua família. Filho é uma bênção. É o segundo filho de Maryanne, a gente vai sentindo as contrações e chega a hora que tem que correr mesmo! Vá e mande notícias pra gente", falou a apresentadora.

Maryanne vinha usando as redes sociais para falar da experiência de ser mãe pela segunda vez. Na semana passada, ela publicou um desabafo falando da diferença entre as gestações. "Meu segundo gestar e quanta diferença de um para o outro, em tudo! Na primeira tive que ser fortaleza, na segunda sou brisa leve; na primeira a responsabilidade de um menino, na segunda o desafio de uma menina", escreveu.

"Uma coisa é certa: essa segunda gestação é bem mais leve, mais leve por não ser mais o desconhecido, mais leve por saber lidar com os sintomas, bem mais tranquila em ter dois homens cuidando tão bem de mim e da pequena", completou.

Também na semana passada, ela mostrou como estava a mala da filha para o momento do nascimento. "Mamãe de segunda viagem e agora a mala maternidade é bem mais prática e com itens que eu SEI que eu realmente vou precisar e usar! Lembrando que essa é só a mala de Karitas ainda tem a minha pra montar".

Leia mais

Imagem - Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

Imagem - Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê

Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê

Imagem - 'A abelha rainha tá na pista!': Fãs comentam fim de casamento de Maria Bethânia

'A abelha rainha tá na pista!': Fãs comentam fim de casamento de Maria Bethânia

LEIA TAMBÉM

Saiba a hora certa de castrar seu pet!

Conheça as riquezas da culinária afro-brasileira que marca cultura da Bahia

Está com vontade de transformar sua casa? Veja 5 dicas de arquitetura

Mais recentes

Imagem - Vestido de Raquel Brito arrebenta ao vivo em saída da delegacia; VÍDEO

Vestido de Raquel Brito arrebenta ao vivo em saída da delegacia; VÍDEO
Imagem - Bairro onde andar de carro é proibido faz sucesso; conheça

Bairro onde andar de carro é proibido faz sucesso; conheça
Imagem - Conheça os fatores de risco do Alzheimer e como você pode evitá-los

Conheça os fatores de risco do Alzheimer e como você pode evitá-los

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua