TRABALHOU ATÉ O ÚLTIMO SEGUNDO

VÍDEO: Repórter da Record Bahia entra em trabalho de parto ao vivo

Maryanne Barros surpreendeu ao anunciar que iria "correndo para o hospital"

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13:24

Maryanne Barros entrou em trabalho de parto enquanto fazia uma entrada ao vivo Crédito: Reprodução

Uma cena inusitada emocionou os telespectadores na manhã desta segunda-feira (25). A repórter Maryanne Barros estava em uma entrada ao vivo no jornal Bahia no Ar, da Record Bahia, quando surpreendeu ao contar que estava em trabalho de parto.

"Deixa eu me despedir um pouquinho do pessoal porque a gente vai se encontrar somente no ano que vem, que neste exato momento eu estou em trabalho de parto", disse a jornalista, que estava falando diretamente da cidade de Itabuna.

"Eu entrego para você e vou correndo para o hospital para poder ganhar minha pequena que está querendo chegar", completou Maryanne, que já é mãe de um menino, chamado Henry Barros, de dois anos.

No estúdio, Jessica Smetak reagiu com surpresa: "Maryanne, eu tô emocionada. Saúde pra você e pra sua família. Filho é uma bênção. É o segundo filho de Maryanne, a gente vai sentindo as contrações e chega a hora que tem que correr mesmo! Vá e mande notícias pra gente", falou a apresentadora.

Maryanne vinha usando as redes sociais para falar da experiência de ser mãe pela segunda vez. Na semana passada, ela publicou um desabafo falando da diferença entre as gestações. "Meu segundo gestar e quanta diferença de um para o outro, em tudo! Na primeira tive que ser fortaleza, na segunda sou brisa leve; na primeira a responsabilidade de um menino, na segunda o desafio de uma menina", escreveu.

"Uma coisa é certa: essa segunda gestação é bem mais leve, mais leve por não ser mais o desconhecido, mais leve por saber lidar com os sintomas, bem mais tranquila em ter dois homens cuidando tão bem de mim e da pequena", completou.