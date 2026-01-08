Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O universo responde e abençoa Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes depois de escolhas feitas com coragem

O dia traz reconhecimento, fluidez e a sensação rara de que tudo começa a cooperar depois de atitudes tomadas no tempo certo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 05:00

Presente do universo para os signos
Presente do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

Alguns dias chegam como um sinal claro de validação. A energia do momento mostra que escolhas feitas com verdade e coragem começam a dar retorno. Não se trata de sorte aleatória, mas de consequência emocional e prática. Para quatro signos, há uma sensação reconfortante de merecimento, como se o universo dissesse, sem rodeios: você agiu certo. Veja previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 2026 marca a virada mais profunda da vida de um signo, com mudanças visíveis e internas

2026 marca a virada mais profunda da vida de um signo, com mudanças visíveis e internas

Imagem - O peso no bolso diminui para 3 signos e uma fase mais estável começa a se desenhar

O peso no bolso diminui para 3 signos e uma fase mais estável começa a se desenhar

Imagem - A sorte vira aliada desses 4 signos e abre caminhos inesperados de crescimento

A sorte vira aliada desses 4 signos e abre caminhos inesperados de crescimento

Sagitário: A inspiração volta com força e a insegurança perde espaço. Você sabe o que quer e para de se desculpar por isso. Um plano começa a ganhar forma real, com energia suficiente para ser levado até o fim. Tudo flui sem esforço excessivo.

Dica cósmica: Quando o desejo é verdadeiro, o caminho se abre.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Capricórnio: Esforço e prazer finalmente caminham juntos. Reconhecimento chega e, em vez de pesar, traz motivação. Você percebe que suas decisões recentes foram firmes, responsáveis e bem calculadas. O retorno começa a aparecer de forma concreta.

Dica cósmica: Sucesso não precisa ser sinônimo de sacrifício constante.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Aquário: Sua voz ganha força e encontra apoio. Uma conversa importante flui melhor do que o esperado e abre portas para parcerias ou colaborações valiosas. Ser fiel às próprias ideias se mostra libertador e recompensador.

Dica cósmica: Não diminuir quem você é também é um ato de coragem.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

Peixes: Uma validação inesperada toca fundo e muda sua postura. Você para de hesitar e age de acordo com o que sente, seja demonstrando afeto, impondo limites ou escolhendo a si mesmo. Quando você assume suas decisões sem culpa, a resposta vem.

Dica cósmica: Escolher-se é o início de qualquer bênção verdadeira.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Sagitário Capricórnio Aquário Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Uma nova energia começa a se mover e impacta todos os signos

Uma nova energia começa a se mover e impacta todos os signos
Imagem - Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos

Carta A Chave domina o Baralho Cigano desta quinta-feira (8): soluções se revelam e decisões destravam caminhos
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (8 de dezembro) alerta: decisão urgente vai mudar tudo na vida de Capricórnio, Câncer e mais 2 signos

Anjo da Guarda desta quinta (8 de dezembro) alerta: decisão urgente vai mudar tudo na vida de Capricórnio, Câncer e mais 2 signos

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6921, desta quarta-feira (7)
01

Resultado da Quina 6921, desta quarta-feira (7)

Imagem - Resultado da Lotomania 2872, desta quarta-feira (7)
02

Resultado da Lotomania 2872, desta quarta-feira (7)

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
03

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Ator da Globo ganhou na Mega-Sena após viver personagem obcecado por apostas
04

Ator da Globo ganhou na Mega-Sena após viver personagem obcecado por apostas