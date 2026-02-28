BIODIVERSIDADE

Planta declarada extinga encontra 'esconderijo perfeito' e é vista no litoral de São Paulo

Pesquisadores da Unicamp redescobrem Begônia rara que sobreviveu isolada na Ilha de Alcatrazes

Agência Correio

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 10:00

A Begonia larorum não aparecia em registros oficiais desde a década de 1920 Crédito: Nativeplants garden / Wikimedia Commons

Sabe aquela sensação de achar um objeto perdido há anos no fundo de uma gaveta? Cientistas de São Paulo sentiram algo muito maior ao achar uma vida.

Localizada longe da costa, a Ilha de Alcatrazes guardava um segredo valioso para a ciência. A vegetação nativa enfrentou décadas de desafios ambientais bastante severos na região.

Devido aos treinamentos militares antigos, incêndios atingiram a flora local constantemente. Entretanto, uma pequena Begônia resistiu bravamente em uma encosta úmida muito isolada.

Jornada de persistência

A Begonia larorum não aparecia em registros oficiais desde a década de 1920. Botânicos acreditavam que espécies invasoras tinham dizimado totalmente essa planta em solo paulista.

Gabriel Sabino, pesquisador da Unicamp, decidiu investigar os arquivos históricos cuidadosamente. Ele buscava pistas sobre plantas desaparecidas há mais de um século em São Paulo.

Ciência resgata vida antiga

Em fevereiro de 2024, o esforço finalmente trouxe um resultado inacreditável para o grupo. O pesquisador avistou um único exemplar escondido na face sul da ilha.

“Eu revisava sempre as descrições antigas antes de cada expedição. Quando a encontrei, fiquei sem acreditar”, relatou Sabino em nota oficial publicada pela universidade.

Lições para o nosso futuro

“Foi uma festa, porque aí fizemos amostras para a coleção do herbário da Unicamp”. Agora, novos clones produzidos em laboratório garantem a segurança da espécie.