Ivete Sangalo detalha acidente doméstico após desmaio e ida ao hospital: 'Caí e bati a cabeça no chão'

Cantora emociona público no retorno aos palcos e reforça fé e cuidado com a saúde: 'Vai dar tudo certo'

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 09:19

Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico Crédito: Léo Franco/AgNews

Ivete Sangalo fez, nesta sexta-feira (27), sua primeira apresentação após sofrer um acidente doméstico provocado por um desmaio em casa. No palco do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a artista relembrou o susto, falou sobre a ida ao hospital e compartilhou reflexões sobre fé e autocuidado.

Durante o show, a cantora contou como tudo aconteceu. "Anteontem, eu tive um acidente na minha casa, algo muito improvável, porque uma mulher que acredita em Deus acredita no que Ele fala para a gente na nossa vida, nos nossos momentos mais íntimos, né?", iniciou.

Em seguida, explicou que costuma ter uma relação muito próxima com a espiritualidade: "Quando a gente conversa com Deus — eu converso com Ele o dia inteiro — Ele fala isso para mim: “Minha filha, cuide da sua vida”. E cuidar da minha vida é cuidar da minha mente, do meu corpo, da minha saúde mental, da minha saúde física. Eu sou uma mulher que vim para isso, para honrar essa existência. Aconteceu que eu tive um desmaio na minha casa, durante o dia, caí e bati a cabeça no chão. Eu disse: “Aí mesmo, me machuquei, como vocês podem ver. Fiz questão de vir assim para vocês entenderem”. Dá para ser de outro jeito também".

Ao lembrar da passagem pelo hospital, a artista contou qual foi seu primeiro pensamento: "A primeira coisa que me veio à cabeça foi: 'Meu Deus, o Senhor é maior'. Porque é isso que Ele faz em nossas vidas. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, a gente busca a fé. Mas eu acredito em Deus também nos momentos de maior alegria. Porque é ali que Ele mora: no momento da alegria".

Em um dos trechos mais emocionantes da fala, Ivete explicou por que decidiu manter o compromisso com o show mesmo após o susto. "Porque, na dificuldade, Ele nos ensina, e Ele vive com a gente na hora da alegria, da glória. Então, hoje é o meu dia de alegria. Eu falei: 'Meu Deus, o Senhor está comigo. Eu jamais vou deixar de participar de algo tão especial, falar de fé, falar de Deus, falar da gente, cantar com essas pessoas tão especiais'. E eu falei: 'Eu vou. Eu vou, e o Senhor vai cuidar de mim, e vai dar tudo certo'".