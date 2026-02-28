Acesse sua conta
Ivete Sangalo detalha acidente doméstico após desmaio e ida ao hospital: 'Caí e bati a cabeça no chão'

Cantora emociona público no retorno aos palcos e reforça fé e cuidado com a saúde: 'Vai dar tudo certo'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 09:19

Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico Crédito: Léo Franco/AgNews

Ivete Sangalo fez, nesta sexta-feira (27), sua primeira apresentação após sofrer um acidente doméstico provocado por um desmaio em casa. No palco do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a artista relembrou o susto, falou sobre a ida ao hospital e compartilhou reflexões sobre fé e autocuidado.

Durante o show, a cantora contou como tudo aconteceu. "Anteontem, eu tive um acidente na minha casa, algo muito improvável, porque uma mulher que acredita em Deus acredita no que Ele fala para a gente na nossa vida, nos nossos momentos mais íntimos, né?", iniciou.

Em seguida, explicou que costuma ter uma relação muito próxima com a espiritualidade: "Quando a gente conversa com Deus — eu converso com Ele o dia inteiro — Ele fala isso para mim: “Minha filha, cuide da sua vida”. E cuidar da minha vida é cuidar da minha mente, do meu corpo, da minha saúde mental, da minha saúde física. Eu sou uma mulher que vim para isso, para honrar essa existência. Aconteceu que eu tive um desmaio na minha casa, durante o dia, caí e bati a cabeça no chão. Eu disse: “Aí mesmo, me machuquei, como vocês podem ver. Fiz questão de vir assim para vocês entenderem”. Dá para ser de outro jeito também".

"Quando a gente conversa com Deus — eu converso com Ele o dia inteiro — Ele fala isso para mim: “Minha filha, cuide da sua vida”. E cuidar da minha vida é cuidar da minha mente, do meu corpo, da minha saúde mental, da minha saúde física. Eu sou uma mulher que vim para isso, para honrar essa existência", continuou.

Ivete detalhou o momento da queda: "Aconteceu que eu tive um desmaio na minha casa, durante o dia, caí e bati a cabeça no chão. Eu disse: “Aí mesmo, me machuquei, como vocês podem ver. Fiz questão de vir assim para vocês entenderem”. Dá para ser de outro jeito também".

