Romance, barraco e Exílio: madrugada do BBB 26 tem beijo de Jonas e Marciele, treta por bebida e brother isolado após dinâmica surpresa

Festa com Dilsinho também teve selinho entre sisters; veja o resumo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08:55

Jonas e Marciele se beijaram em noite de festa no BBB 26
Jonas e Marciele se beijaram em noite de festa no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

A madrugada deste sábado (28) no BBB 26 entregou de tudo um pouco: dinâmica surpresa, brother isolado, discussão por bebida, provocações afiadas e beijo na boca em plena pista de dança. A noite começou tensa e terminou em clima de romance, mas não sem antes render uma série de alfinetadas e análises de jogo.

Antes da liberação da Festa, Tadeu Schmidt pediu o sorteio de dois participantes para liderarem grupos. Alberto Cowboy e Jordana assumiram a função e começaram a escolher aliados. Breno acabou sobrando e, como consequência, foi enviado para o espaço do Exilado, montado na sala da casa, com um colchonete no chão e circulação restrita apenas ao banheiro. 

Dinâmica da semana no BBB 26

Dinâmica da semana no BBB 26 tem Paredão Falso por Divulgação
Dinâmica da semana no BBB 26 tem Paredão Falso por Divulgação
1 de 2
Dinâmica da semana no BBB 26 tem Paredão Falso por Divulgação

A Festa então começou ao som de Dilsinho. O cantor fez show, circulou pelos cômodos e até brincou sobre o jogo. Ao ser questionado em quem votaria, respondeu: "Vou apertar o botão". Na cozinha, reagiu à diferença entre VIP e Xepa e arrancou risadas dos confinados.

No meio da pista, porém, o clima azedou. Milena confrontou Jonas Sulzbach ao vê lo preparar um drink e oferecer bebida para Samira. A mineira relembrou que, em outra ocasião, ele teria negado bebida à sister. "Eu joguei fora e você nega bebida pra ela. Negou bebida pra ela [Samira] na última Festa", afirmou. Em seguida, ironizou: "Agora ela é Líder e você dá bebida pra ela".

Jonas se defendeu dizendo que a colega havia desperdiçado bebida anteriormente. Observando a discussão, Dilsinho comentou: "É muita coisa que acontece. Meu Deus do céu". O brother respondeu em tom de deboche: "Bem-vindo às tretas".

O romance também ganhou espaço. Durante a própria Festa, Marciele já havia confidenciado a Breno seu interesse por Jonas. "Tô louca pelo Jonas", declarou. Questionada se já tinha ficado com ele, explicou: "Não, mas eu tô me controlando. Ainda não senti que é pra ser". 

Pouco depois, o controle deu lugar ao clima da pista, e Jonas e Marciele trocaram o primeiro beijo. Na sequência, os dois dividiram a bebida e Jonas elogiou o beijo da sister. "Que beijo gostoso, né? Beijo gostoso", disparou.

A cena rendeu reações dos outros confinados. "Volta, Maxiane! Volta, coordenadora! Cadê a Jordan? Te falei! Perdeu!", indagou Ana Paula. "Talarica gosta de talaricar. Talarica vai talaricar depois que eliminar. Ela foi embora, ela já viu, talaricou. Depois que a Maxi foi embora, talaricou", ironizou Juliano. 

Ana Paula também provocou Jordana sobre um possível ship e questionou: "Você perdeu o ship 'Jojo', né, Jordan?". "Que ship, mulher?", questionou a tocantinense. "Você já foi melhor que eu sei", rebateu a loira. A Pipoca, então, perguntou: "Você acha que eu pretendia fazer isso?".

Ainda na madrugada, Marciele comentou com Gabriela sobre o beijo: "Gostoso, delícia. Quero de novo". "Ele também quer, chama ele. Fala: 'vem, gostosão'", brincou a estudante. Incentivada pela amiga, ouviu: "Beije, seja feliz". "Amor, é só um pega, amor. É só um peguete, amor", declarou a dançarina.

Já no inicio da manhã de sábado, Marciele se deitou de conchinha com Jonas. Gabriela falou: "Vocês vão dormir agarradinho, que gostoso." Mas a Cunhã ironizou: "Cinco minutos, depois o Jonas vira para o lado". Marciele, então, definiu a relação aos risos: "A gente está vivendo um romance". O gaúcho, por sua vez, brincou sobre a decisão de ficarem juntos. "Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe quantos seguidores a gente vai perder amanhã", ironizou. "Será que ainda tem para perder ainda?", perguntou a Pipoca.

A noite ainda teve selinhos entre Gabriela e Chaiany, que trocaram carinhos e brincadeiras na pista. Em determinado momento, a goiana disparou: "Pelo menos, eu estou beijando você", arrancando risadas.

Após o fim da Festa, os brothers retornaram para a casa e a dinâmica do Exilado voltou ao centro das conversas. Foi nesse momento que Milena questionou a postura de Alberto Cowboy por não tê la escolhido, o que teria evitado o isolamento de Breno. Em voz alta, disparou: "Eu perguntei para [o Alberto Cowboy], porque ele me coloca no Paredão, me coloca no Monstro, e teve a oportunidade de me ferrar. Ferra com você. Isso é medo ou não é?". Breno avaliou que poderia haver estratégia por trás da decisão e opinou sobre possíveis combinações prévias.

Ainda na reta final da madrugada, Babu Santana comentou com Leandro sobre o comportamento de Solange Couto e avaliou que a atriz estaria "muito mal-humorada, acima do normal". Já Chaiany abriu o coração para Samira e declarou: "Vou te admirar aqui, lado oposto ou não, vou te admirar no Big Brother e na vida. É sobre mim, é sobre o que eu sinto por você". A Líder respondeu em tom provocativo, e a conversa seguiu em clima de sinceridade.

