Romance, barraco e Exílio: madrugada do BBB 26 tem beijo de Jonas e Marciele, treta por bebida e brother isolado após dinâmica surpresa

Festa com Dilsinho também teve selinho entre sisters; veja o resumo

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08:55

Jonas e Marciele se beijaram em noite de festa no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

A madrugada deste sábado (28) no BBB 26 entregou de tudo um pouco: dinâmica surpresa, brother isolado, discussão por bebida, provocações afiadas e beijo na boca em plena pista de dança. A noite começou tensa e terminou em clima de romance, mas não sem antes render uma série de alfinetadas e análises de jogo.

Antes da liberação da Festa, Tadeu Schmidt pediu o sorteio de dois participantes para liderarem grupos. Alberto Cowboy e Jordana assumiram a função e começaram a escolher aliados. Breno acabou sobrando e, como consequência, foi enviado para o espaço do Exilado, montado na sala da casa, com um colchonete no chão e circulação restrita apenas ao banheiro.

A Festa então começou ao som de Dilsinho. O cantor fez show, circulou pelos cômodos e até brincou sobre o jogo. Ao ser questionado em quem votaria, respondeu: "Vou apertar o botão". Na cozinha, reagiu à diferença entre VIP e Xepa e arrancou risadas dos confinados.

No meio da pista, porém, o clima azedou. Milena confrontou Jonas Sulzbach ao vê lo preparar um drink e oferecer bebida para Samira. A mineira relembrou que, em outra ocasião, ele teria negado bebida à sister. "Eu joguei fora e você nega bebida pra ela. Negou bebida pra ela [Samira] na última Festa", afirmou. Em seguida, ironizou: "Agora ela é Líder e você dá bebida pra ela".

Jonas se defendeu dizendo que a colega havia desperdiçado bebida anteriormente. Observando a discussão, Dilsinho comentou: "É muita coisa que acontece. Meu Deus do céu". O brother respondeu em tom de deboche: "Bem-vindo às tretas".

O romance também ganhou espaço. Durante a própria Festa, Marciele já havia confidenciado a Breno seu interesse por Jonas. "Tô louca pelo Jonas", declarou. Questionada se já tinha ficado com ele, explicou: "Não, mas eu tô me controlando. Ainda não senti que é pra ser".

Pouco depois, o controle deu lugar ao clima da pista, e Jonas e Marciele trocaram o primeiro beijo. Na sequência, os dois dividiram a bebida e Jonas elogiou o beijo da sister. "Que beijo gostoso, né? Beijo gostoso", disparou.

A cena rendeu reações dos outros confinados. "Volta, Maxiane! Volta, coordenadora! Cadê a Jordan? Te falei! Perdeu!", indagou Ana Paula. "Talarica gosta de talaricar. Talarica vai talaricar depois que eliminar. Ela foi embora, ela já viu, talaricou. Depois que a Maxi foi embora, talaricou", ironizou Juliano.

Ana Paula também provocou Jordana sobre um possível ship e questionou: "Você perdeu o ship 'Jojo', né, Jordan?". "Que ship, mulher?", questionou a tocantinense. "Você já foi melhor que eu sei", rebateu a loira. A Pipoca, então, perguntou: "Você acha que eu pretendia fazer isso?".

Ainda na madrugada, Marciele comentou com Gabriela sobre o beijo: "Gostoso, delícia. Quero de novo". "Ele também quer, chama ele. Fala: 'vem, gostosão'", brincou a estudante. Incentivada pela amiga, ouviu: "Beije, seja feliz". "Amor, é só um pega, amor. É só um peguete, amor", declarou a dançarina.

Já no inicio da manhã de sábado, Marciele se deitou de conchinha com Jonas. Gabriela falou: "Vocês vão dormir agarradinho, que gostoso." Mas a Cunhã ironizou: "Cinco minutos, depois o Jonas vira para o lado". Marciele, então, definiu a relação aos risos: "A gente está vivendo um romance". O gaúcho, por sua vez, brincou sobre a decisão de ficarem juntos. "Ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe quantos seguidores a gente vai perder amanhã", ironizou. "Será que ainda tem para perder ainda?", perguntou a Pipoca.

A noite ainda teve selinhos entre Gabriela e Chaiany, que trocaram carinhos e brincadeiras na pista. Em determinado momento, a goiana disparou: "Pelo menos, eu estou beijando você", arrancando risadas.

Após o fim da Festa, os brothers retornaram para a casa e a dinâmica do Exilado voltou ao centro das conversas. Foi nesse momento que Milena questionou a postura de Alberto Cowboy por não tê la escolhido, o que teria evitado o isolamento de Breno. Em voz alta, disparou: "Eu perguntei para [o Alberto Cowboy], porque ele me coloca no Paredão, me coloca no Monstro, e teve a oportunidade de me ferrar. Ferra com você. Isso é medo ou não é?". Breno avaliou que poderia haver estratégia por trás da decisão e opinou sobre possíveis combinações prévias.