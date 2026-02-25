FAMOSOS

Após ser internada, Ivete Sangalo surge com rosto ferido e explica estado de saúde: 'Caí com tudo'

Em hospital, cantora detalha susto durante a madrugada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15:38

Ivete Sangalo surge com rosto ferido em maca de hospital Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O susto foi grande, mas a nossa "Veveta" já apareceu para colocar os pontos nos is. Após ser internada no Hospital Aliança, em Salvador, nesta quarta-feira (25), Ivete Sangalo usou suas redes sociais para gravar um vídeo diretamente da cama do hospital. Com marcas visíveis de cortes no olho e na testa, a cantora explicou que o motivo da hospitalização foi bem mais sério do que uma simples "estafa" pós-Carnaval.

Ivete revelou que enfrentou uma noite difícil, com sintomas de uma virose forte. "Tive uma diarreia muito intensa e uma dor de cabeça muito forte. Passei a noite indo ao banheiro", relatou a artista aos seus seguidores. O momento crítico aconteceu logo cedo: por conta da desidratação severa, a pressão da cantora caiu e ela acabou desmaiando.

No vídeo, é possível ouvir o som dos monitores do hospital ao fundo. Ivete mostrou os ferimentos causados pelo tombo. "Nessa minha ida ao banheiro, eu desidratei e a minha pressão baixou. Eu desmaiei e caí no chão com tudo. Inclusive, tive um cortezinho aqui [no olho] e outro aqui [na testa]", detalhou ela, apontando para o rosto.

Apesar das imagens que impressionam, o tom da baiana foi de otimismo e gratidão. Ela fez questão de agradecer as mensagens de carinho que recebeu desde que a notícia da internação vazou e garantiu que está sob os cuidados de uma equipe médica competente. "Quero assegurá-los que estou bem assistida. Vou ficar maravilhosa, tá?", prometeu, encerrando o vídeo.