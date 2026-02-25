NOVELA DAS 6

Dita desiste de Candinho? Entenda a reviravolta em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (25)

Confira o resumo da trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 16:59

Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima vai esquentar no capítulo desta quarta-feira (25) de Êta Mundo Melhor!. Se você achou que o sacrifício de Candinho traria paz, se enganou. A vilã Zulma não está para brincadeira e vai mostrar as garras da pior forma possível: ela ameaça sumir com o pequeno Samir caso Dita tente interferir nos seus planos de se casar com o protagonista.

Diante de tanta pressão, a mocinha toma uma decisão radical. Em uma conversa emocionante com Lourival, Dita confessa que desistiu de lutar pelo seu final feliz e pede ajuda para retomar sua carreira. O coração de Candinho, claro, fica em frangalhos, mas ele faz questão de deixar uma promessa no ar: ele garante à amada que o sentimento deles é eterno.



Ernesto volta a atacar e ameaça Estela, que acaba sendo salva pela intervenção heróica de Túlio. Apesar do gesto, ela deixa claro que o vê apenas como um bom amigo, será que esse "friendzone" dura muito tempo?

Enquanto isso, na mansão, o clima é de medo. Celso fica boquiaberto ao descobrir quais são os próximos passos de Sandra para tomar a casa de Anastácia. E para fechar o dia com preocupação, Sônia passa mal e sofre um sangramento, sendo socorrida às pressas por Quincas.