Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz que interpreta Inês na novela, relembra episódio marcante da adolescência que transformou sua vida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:33

Inês (Joana Solnado) entra na novela das seis no papel de portuguesa batedora de carteiras que irá se apaixonar por Sandra (Flávia Alessandra) em "Êta Mundo Melhor!" Crédito: Divulgação/Globo

A atriz Joana Solnado, atualmente no ar como a trambiqueira Inês em 'Êta Mundo Melhor!', surpreendeu ao revelar um episódio delicado de sua adolescência: aos 14 anos, ela viveu uma experiência de morte clínica após uma doença sem diagnóstico definido.

“Eu tive uma doença que até hoje ninguém sabe explicar, que resultou numa morte clínica. Esse foi um momento de grande virada para toda a família, mas especialmente para a minha mãe”, contou em entrevista ao jornal O Globo.

Filha de Alexandra Solnado, Joana explicou que o episódio mudou completamente os rumos da vida da escritora. Até então cética, Alexandra mergulhou no universo da espiritualidade, escreveu livros de sucesso e passou a ministrar cursos, conquistando uma legião de seguidores ao redor do mundo.

“Ela não tem religião, mas encontrou na espiritualidade várias respostas e um novo caminho de vida”, completou a atriz.

De origem portuguesa, Joana sempre sonhou em viver no Brasil e está há três meses morando no Rio de Janeiro. Quando recebeu o convite para integrar o elenco da novela, ela estava em Portugal gravando uma série histórica sobre a Marquesa de Alorna. Dois dias após encerrar o projeto, já embarcou para o Brasil.

Na trama, sua personagem forma uma parceria cheia de golpes com Sandra (Flávia Alessandra), e a química entre as atrizes foi imediata.

“A Inês me cativou muito porque ela tem esse humor e, ao mesmo tempo, esse fascínio pela Sandra. A troca com a Flávia foi deliciosa desde o primeiro dia de gravação.”

Mãe de duas meninas: Flor, de 13 anos, e Amora, que nasceu em janeiro deste ano, fruto de seu relacionamento com o brasileiro Vinícius Mariano, Joana admite que não imaginava emendar dois trabalhos em 2025, mas diz que não podia recusar a oportunidade.

O que é morte clínica?

A morte clínica ocorre quando há parada da circulação sanguínea e da respiração, batimentos cardíacos e pulso deixam de existir. Apesar de grave, pode ser revertida em alguns casos com procedimentos de ressuscitação.