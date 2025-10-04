Acesse sua conta
11 plantas tóxicas para manter fora do alcance de cães e gatos

Veja como identificar a intoxicação e como agir para garantir a saúde do seu animal

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 12:43

Certas plantas são tóxicas para os animais de estimação (Imagem: Jus_Ol | Shutterstock)
Algumas plantas comuns em casas e jardins podem ser tóxicas para cães e gatos, representando um risco sério à saúde dos animais. Como são naturalmente curiosos, eles podem cheirar, lamber ou até morder folhas e flores sem que o tutor perceba.

A preocupação deve existir tanto com animais mais velhos quanto com filhotes , já que o metabolismo deles pode estar comprometido ou ainda em fase de desenvolvimento. Nessas situações, o organismo apresenta menor capacidade de defesa diante de uma intoxicação, o que aumenta os riscos de complicações.

Plantas que devem ser mantidas fora do alcance dos pets

A seguir, o médico-veterinário André Madeira Silveira Franca, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, elenca as plantas tóxicas para os animais domésticos que normalmente são encontradas nos lares e áreas externas:

  • Lírio-da-paz (Spathiphylum wallisii);
  • Espada-de-são-jorge (Sansevieria trifasciata);
  • Bico-de-papagaio (Euphorbia pulcherrima Wiild.);
  • Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia picta);
  • Copo-de-leite (Zantedeschia aethiopica);
  • Samambaia (Pleopeltis pleopeltifolia);
  • Azaleia (Rhododendron simsii);
  • Filodendro (Philodendron);
  • Primula ou primavera (Primula obconica);
  • Hortênsia (Hydrangeia macrophylla);
  • Palma-de-ramos (Cycas revoluta).
É fundamental ficar atento aos sintomas que podem indicar intoxicação por plantas (Imagem: Standret | Shutterstock)
Sintomas de intoxicação por plantas

Segundo André Madeira Silveira Franca, é preciso ficar atento aos sinais que podem indicar que houve ingestão ou contato do animal com alguma planta tóxica. “Os sintomas de intoxicação podem variar de acordo com a espécie da planta, o tempo do contato ou a quantidade ingerida, incluindo náuseas, vômitos, constipação e distúrbios respiratórios até hipertermia (aumento da temperatura corporal), hiperemia (alteração na circulação sanguínea). É importante destacar que tais sinais podem ocorrem de forma isolada ou associados e podem ser erroneamente interpretados como sintomas de doenças infecciosas ou parasitárias”, alerta. 

Procure um veterinário

Ao notar qualquer sintoma de intoxicação no pet , é importante procurar um médico-veterinário imediatamente. A avaliação profissional é essencial para identificar a causa, evitar que o quadro se agrave e iniciar o tratamento adequado. Sempre que possível, é recomendado levar ou mostrar ao veterinário a planta que o animal ingeriu, pois essa informação facilita o diagnóstico e ajuda na escolha do tratamento mais eficaz para garantir a recuperação e o bem-estar do animal.

Por Priscila Dezidério

