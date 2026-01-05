Shows a preços populares: Concha para Todos confirma atrações e datas de 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 20:18
A terceira temporada do Concha para Todos, que oferece shows a preços mais acessíveis na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, começa em março. Realizado pela Tapis Rouge e pela MG Produções, o projeto já tem confirmadas as primeiras atrações e datas para 2026: Camisa de Vênus (29 de março), Zélia Duncan (26 de abril), Flávio Venturini (10 de maio), Ira (14 de junho) e Ritchie (26 de julho).
Confira as atrações e as datas do Concha para Todos:
Com preços por R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira), os ingressos começarão a ser vendidos nesta terça-feira (6), na bilheteria do Teatro Castro Alves, no Campo Grande, e pelo Sympla.
A estreia desta temporada acontece no aniversário de Salvador. Fundada em 1980, pelo vocalista Marcelo Nova e pelo baixista Robério Santana, a banda Camisa de Vênus celebra 45 anos. Conhecido por seu estilo irreverente, o grupo surgiu com uma proposta disruptiva e logo se tornou um dos principais nomes do rock brasileiro.
Em 1983, a banda lançou seu primeiro álbum homônimo. De lá pra cá, emplacou sucessos como “Eu Não Matei Joana d’Arc”, “Sílvia” e “Bete Morreu”. Em 1987, gravou o LP “Duplo Sentido”, que vendeu 40 mil cópias e ficou marcado pela participação de Raul Seixas, ídolo do grupo, em uma das faixas. O álbum mais recente, “Agulha no Palheiro”, chegou ao público em 2021, em comemoração aos 40 anos de existência.