Shows a preços populares: Concha para Todos confirma atrações e datas de 2026

Ingressos das apresentações custam a partir de R$ 45; vendam abrem nesta terça (6)

Monique Lobo

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 20:18

Terceira temporada do Concha para Todos já tem atrações anunciadas Crédito: Arquivo CORREIO

A terceira temporada do Concha para Todos, que oferece shows a preços mais acessíveis na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, começa em março. Realizado pela Tapis Rouge e pela MG Produções, o projeto já tem confirmadas as primeiras atrações e datas para 2026: Camisa de Vênus (29 de março), Zélia Duncan (26 de abril), Flávio Venturini (10 de maio), Ira (14 de junho) e Ritchie (26 de julho).

Com preços por R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira), os ingressos começarão a ser vendidos nesta terça-feira (6), na bilheteria do Teatro Castro Alves, no Campo Grande, e pelo Sympla.

A estreia desta temporada acontece no aniversário de Salvador. Fundada em 1980, pelo vocalista Marcelo Nova e pelo baixista Robério Santana, a banda Camisa de Vênus celebra 45 anos. Conhecido por seu estilo irreverente, o grupo surgiu com uma proposta disruptiva e logo se tornou um dos principais nomes do rock brasileiro.