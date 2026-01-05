Acesse sua conta
Shows a preços populares: Concha para Todos confirma atrações e datas de 2026

Ingressos das apresentações custam a partir de R$ 45; vendam abrem nesta terça (6)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 20:18

Polêmica sobre 'senta e levanta' na Concha Acústica do TCA
Terceira temporada do Concha para Todos já tem atrações anunciadas Crédito: Arquivo CORREIO

A terceira temporada do Concha para Todos, que oferece shows a preços mais acessíveis na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, começa em março. Realizado pela Tapis Rouge e pela MG Produções, o projeto já tem confirmadas as primeiras atrações e datas para 2026: Camisa de Vênus (29 de março), Zélia Duncan (26 de abril), Flávio Venturini (10 de maio), Ira (14 de junho) e Ritchie (26 de julho).

Confira as atrações e as datas do Concha para Todos:

Camisa de Vênus (29 de março) por Divulgação
Zélia Duncan (26 de abril) por Divulgação
Flávio Venturini (10 de maio) por Reprodução
Ira (14 de junho) por Reprodução
Ritchie (26 de julho) por Reprodução
Camisa de Vênus (29 de março) por Divulgação

Com preços por R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira), os ingressos começarão a ser vendidos nesta terça-feira (6), na bilheteria do Teatro Castro Alves, no Campo Grande, e pelo Sympla.

A estreia desta temporada acontece no aniversário de Salvador. Fundada em 1980, pelo vocalista Marcelo Nova e pelo baixista Robério Santana, a banda Camisa de Vênus celebra 45 anos. Conhecido por seu estilo irreverente, o grupo surgiu com uma proposta disruptiva e logo se tornou um dos principais nomes do rock brasileiro.

Em 1983, a banda lançou seu primeiro álbum homônimo. De lá pra cá, emplacou sucessos como “Eu Não Matei Joana d’Arc”, “Sílvia” e “Bete Morreu”. Em 1987, gravou o LP “Duplo Sentido”, que vendeu 40 mil cópias e ficou marcado pela participação de Raul Seixas, ídolo do grupo, em uma das faixas. O álbum mais recente, “Agulha no Palheiro”, chegou ao público em 2021, em comemoração aos 40 anos de existência.

