Ingressos da pré-venda para show de Marisa Monte em Salvador esgotam em poucos minutos; veja como garantir o seu

Show será realizado na Arena Fonte Nova, no dia 28 de março

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 13:18

de pré-venda Crédito: Leo Aversa/Divulgação

Os fãs de Marisa Monte que não foram tão rigorosos com horários não conseguiram garantir o ingresso para o show da turnê Phonica - Marisa Monte & Orquestra ao vivo, que chega a Salvador no dia 28 de março de 2026, na Arena Fonte Nova. A pré-venda dos ingressos, exclusiva para clientes do Banco do Brasil com cartão Visa, foi iniciada ao meio dia desta quarta-feira (10) e em poucos minutos os ingressos já haviam sido esgotados.

Clientes dos cartões BB Visa têm pré-venda exclusiva das 12h do dia 10 de dezembro às 12h do dia 12 de dezembro, com desconto de 25% nesse período e parcelamento em até 6x sem juros. A abertura de vendas gerais acontece no dia 12 de dezembro, a partir das 14h, com parcelamento em até 6x sem juros ou em até 10x sem juros, se cliente dos cartões BB Visa. As vendas serão realizadas pelo site www.ticketsforfun.com.br. A turnê é uma realização da T4F.

Com um coro afinado de 120 mil vozes em seis cidades do Sul e Sudeste, Marisa Monte iniciou, em outubro, a primeira turnê com sua banda e uma orquestra sinfônica com 55 músicos sob regência do maestro André Bachur. Marisa define o projeto como raro, especial e único. “Viajar com 60 músicos e 40 profissionais da cultura e técnicos é um desafio logístico que finalmente conseguimos superar para realizar o sonho de tocar para o público do Nordeste. Estou muito feliz com nosso encontro marcado com a música, a poesia e com a alegria. Em março estaremos juntos!”, avalia a cantora.

Já o maestro André Bachur ressalta que é uma imensa alegria poder participar deste projeto e estar no palco novamente com uma grande artista que admira desde sempre. “O encontro entre Marisa e a Orquestra Sinfônica promete, mais uma vez, uma energia arrebatadora, repleta de ritmos, cores e nuances musicais. Tenho certeza de que será uma experiência marcante, tanto para quem estiver no palco quanto para quem estiver na plateia. Levar esse espetáculo tão especial a diferentes cidades do Brasil é um verdadeiro privilégio — e acredito que cada apresentação será única, emocionante e inesquecível para todos nós."