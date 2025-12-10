Acesse sua conta
A doença que atinge 10% das mulheres, provoca infertilidade, dor intensa e afeta até relacionamentos

A cirurgia pode ser recomendada para tratamento de alguns casos mais sérios

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 14:12

Imagem Edicase Brasil
A cirurgia pode ser recomendada para tratamento de alguns casos de endometriose

A endometriose é uma condição que atinge cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva no mundo. Ela interfere não apenas na saúde física, mas também no bem-estar emocional, afetivo e sexual das pacientes, apontam especialistas.

É uma condição inflamatória crônica caracterizada pelo crescimento, fora do útero, de um tecido semelhante ao endométrio, que é a camada que normalmente reveste a cavidade uterina.

Esse tecido pode atingir órgãos como ovários, trompas, bexiga e intestino. Como seus sintomas frequentemente se assemelham aos de cólicas menstruais comuns, muitas vezes há atraso no diagnóstico.

O ginecologista Marcos Tcherniakovsky, diretor de Comunicação da Sociedade Brasileira de Endometriose (SBE), diz que a doença provoca mudanças importantes na dinâmica dos relacionamentos.

“A dor crônica, uma das principais queixas das pessoas com endometriose, muitas vezes leva à redução do desejo sexual devido ao receio de que a atividade íntima intensifique o desconforto. Em muitos casos, as pacientes acabam evitando o contato sexual, o que pode criar barreiras emocionais e sentimentos de frustração tanto para elas quanto para seus parceiros ou parceiras", explica.

Falta de diagnóstico agrava impacto

A ausência de conhecimento sobre a endometriose intensifica os prejuízos à vida afetiva. Muitas pacientes convivem com sentimentos de culpa e vergonha ao não conseguirem corresponder às expectativas do parceiro. 

“Além disso, o estigma em torno das dores menstruais e a percepção equivocada de que a dor é 'normal' contribuem para o isolamento emocional, criando uma barreira que dificulta o diálogo aberto sobre os desafios impostos pela condição. Esse quadro pode gerar tensões, distanciamento e, em casos mais extremos, levar ao rompimento de relações".

Conscientização e tratamento adequado

Especialistas reforçam que a disseminação de informação é fundamental para reduzir o estigma e promover ambientes de acolhimento. Há diferentes opções terapêuticas capazes de amenizar sintomas e melhorar a qualidade de vida quando conduzidas por profissionais capacitados.

“Desde terapias medicamentosas, mudanças no estilo de vida, até intervenções cirúrgicas, cada caso deve ser avaliado individualmente para oferecer o melhor suporte possível. Ressalto a importância do apoio emocional. Terapias de casal e psicoterapia individual podem ajudar a lidar com as emoções geradas pela doença, proporcionando um espaço seguro para expressar medos, angústias e expectativas”, diz o médico.

A endometriose, por sua complexidade, exige acompanhamento contínuo e abordagem multidisciplinar. 

“Ao reconhecer o impacto que a doença tem na vida sexual e nos relacionamentos, é possível construir caminhos para uma vida mais plena, com menos dor e mais qualidade de vida para as pacientes. Isso passa pelo acesso a tratamentos adequados, apoio emocional e, acima de tudo, pela construção de um espaço de empatia e compreensão mútua", conclui.

