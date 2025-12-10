PROTESTO

Agência bancária é fechada na Pituba após 15 dias sem ar-condicionado

Funcionários paralisaram as atividades nesta quarta-feira (10)

Maysa Polcri

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:10

Agência fica localizada na Av. Manoel Dias da Silva Crédito: Divulgação

Funcionários da agência Santander Select, localizada na Avenida Manoel Dias da Silva, no bairro da Pituba, em Salvador, iniciaram uma paralisação nesta quarta-feira (10). A medida foi tomada após o banco passar 15 dias sem ar-condicionado.

De acordo com o Sindicato e da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, que representa a categoria, a situação "representava risco à saúde, à segurança e à dignidade dos bancários e dos clientes". O fechamento da agência será mantido até que os equipamentos voltem a funcionar, segundo a entidade.

"A medida é resultado da negligência do banco, que mais uma vez coloca a lucratividade acima de tudo, submetendo usuários e trabalhadores a um ambiente insalubre, impróprio para o exercício de suas atividades", afirma o sindicato, em nota. A reportagem entrou em contato com o Santander e aguarda retorno.

Esta não é a primeira vez que a ausência de ar-condicionado fecha uma agência do Santander em Salvador. Em novembro, funcionários do banco localizado na Praça da Inglaterra, no bairro do Comércio, também paralisaram as atividades pelo mesmo motivo. De acordo com denúncia do Sindicato do Bancário, os funcionários trabalharam sem o equipamento por 30 dias.



