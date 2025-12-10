HOMENAGEM

Salvador pode ganhar rua 'Jimmy Cliff'

Cantor que morreu neste ano tinha forte ligação com a capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 16:30

Jimmy Cliff em janeiro de 1995 Crédito: Márcio Costa e Silva/Arquivo CORRIEO

Um dos maiores nomes da história do reggae, o cantor Jimmy Cliff, poderá ser imortalizado em Salvador. Um projeto de lei apresentado na Câmara de Vereadores prevê que o nome do artista seja dado a uma rua da capital baiana. O artista morreu em novembro deste ano, aos 81 anos, vítima de uma convulsão decorrente de pneumonia.

Autor de sucessos como “The Harder They Come”, “You Can Get It If You Really Want” e “Many Rivers to Cross”, Jimmy Cliff tinha forte relação com Salvador. O Bar do Reggae, no Pelourinho, se tornou uma referência para o cantor, que fez questão de visitar o lugar, como mostrou reportagem do CORREIO.

A proposta de homenagear o artista jamaicano com o nome de uma rua em Salvador é do vereador André Fraga (PV). No texto do projeto de lei apresentado na Câmara Municipal, o vereador destaca que a carreira de Jimmy Cliff "esteve intimamente ligada à valorização da identidade negra, ao enfrentamento das desigualdades e à promoção da paz, da dignidade humana e dos direitos civis".

O parlamentar ressalta ainda a relação do cantor com Salvador e a Bahia. "Onde viveu por um período significativo e onde estabeleceu laços familiares e culturais duradouros. Foi na capital baiana que sua filha nasceu e cresceu, integrando-se ao cotidiano da cidade que o artista sempre tratou como uma segunda casa", acrescenta.

A localização exata da rua ainda será definida, caso o projeto seja aprovado pelos vereadores. O PL ainda precisará passar pela sanção do prefeito Bruno Reis. Esta não é a primeira sugestão de homenagem ao cantor jamaicano.