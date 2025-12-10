Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador pode ganhar rua 'Jimmy Cliff'

Cantor que morreu neste ano tinha forte ligação com a capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 16:30

Jimmy Cliff em janeiro de 1995
Jimmy Cliff em janeiro de 1995 Crédito: Márcio Costa e Silva/Arquivo CORRIEO

Um dos maiores nomes da história do reggae, o cantor Jimmy Cliff, poderá ser imortalizado em Salvador. Um projeto de lei apresentado na Câmara de Vereadores prevê que o nome do artista seja dado a uma rua da capital baiana. O artista morreu em novembro deste ano, aos 81 anos, vítima de uma convulsão decorrente de pneumonia. 

Autor de sucessos como “The Harder They Come”, “You Can Get It If You Really Want” e “Many Rivers to Cross”, Jimmy Cliff tinha forte relação com Salvador. O Bar do Reggae, no Pelourinho, se tornou uma referência para o cantor, que fez questão de visitar o lugar, como mostrou reportagem do CORREIO

Jimmy Cliff na Bahia

Jimmy Cliff com Gil e Drão Gadelha por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Gil e Jimmy Cliff em 25 de maio de 1980 na chegada do artista por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff na chegada a Salvador por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff na chegada a Salvador por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Gilberto Gil e Jimmy Cliff em 1980 por Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff durante show em 1980 por Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em 1996 por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff como Olodum no Carnaval de 1991 por Ailton Cordeiro/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff assiste Bahia x Atlético em março de 1991 por Antenor Pereira/Arquivo CORREIo
Jimmy Cliff em Salvador em 1990 por Celia Aguiar/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff com reitor da Ufba em 1995 por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff com Luiz Felipe, reitor da Ufba, em 1995 por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em Salvador em maio de 1980 por Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff durante show por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Show em Salvador por Paulo Macedo/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em Salvador por Celia Aguiar/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em Salvador em novembro de 1993 por Celia Aguiar/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em Salvador por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em 1980 por Gildo Lima/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em 1984 por Antenor Pereira/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em show em 1980 por Jorge Souza/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff em janeiro de 1995 por Márcio Costa e Silva/Arquivo CORRIEO
Jimmy Cliff em maio de 1980 com a camisa do Bahia por Gago/Arquivo CORREIO
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
Jimmy Cliff na Bahia por Reprodução
1 de 27
Jimmy Cliff com Gil e Drão Gadelha por Gildo Lima/Arquivo CORREIO

A proposta de homenagear o artista jamaicano com o nome de uma rua em Salvador é do vereador André Fraga (PV). No texto do projeto de lei apresentado na Câmara Municipal, o vereador destaca que a carreira de Jimmy Cliff  "esteve intimamente ligada à valorização da identidade negra, ao enfrentamento das desigualdades e à promoção da paz, da dignidade humana e dos direitos civis". 

O parlamentar ressalta ainda a relação do cantor com Salvador e a Bahia. "Onde viveu por um período significativo e onde estabeleceu laços familiares e culturais duradouros. Foi na capital baiana que sua filha nasceu e cresceu, integrando-se ao cotidiano da cidade que o artista sempre tratou como uma segunda casa", acrescenta. 

Leia mais

Imagem - Jimmy Cliff e o Pelourinho: a história do Bar do Reggae que mudou o cenário musical na Bahia

Jimmy Cliff e o Pelourinho: a história do Bar do Reggae que mudou o cenário musical na Bahia

Imagem - Descupaê, São Luís! Saiba como Jimmy Cliff transformou Salvador na capital do reggae no Brasil

Descupaê, São Luís! Saiba como Jimmy Cliff transformou Salvador na capital do reggae no Brasil

Imagem - FOTOS: veja imagens das passagens de Jimmy Cliff pela Bahia

FOTOS: veja imagens das passagens de Jimmy Cliff pela Bahia

A localização exata da rua ainda será definida, caso o projeto seja aprovado pelos vereadores. O PL ainda precisará passar pela sanção do prefeito Bruno Reis. Esta não é a primeira sugestão de homenagem ao cantor jamaicano. 

Em novembro, o vereador João Cláudio Bacelar (Podemos) apresentou um requerimento solicitando ao Executivo Municipal a adoção das providências necessárias para a instalação de uma estátua em bronze em homenagem a Jimmy Cliff em um ponto turístico da cidade. 

Mais recentes

Imagem - Casal envolvido em rede nacional de abortos clandestinos é preso na Bahia

Casal envolvido em rede nacional de abortos clandestinos é preso na Bahia
Imagem - Osba anuncia show com Ivete Sangalo em Salvador; veja valores

Osba anuncia show com Ivete Sangalo em Salvador; veja valores
Imagem - Suspeito de matar jovem trans com golpe ‘mata-leão’ é indiciado e preso na Bahia

Suspeito de matar jovem trans com golpe ‘mata-leão’ é indiciado e preso na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026
01

Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026

Imagem - Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)
02

Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
03

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava

Imagem - 3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)
04

3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)