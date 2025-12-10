Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Osba anuncia show com Ivete Sangalo em Salvador; veja valores

Apresentação será em prol do Hospital Martagão Gesteira

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:28

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

A Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) receberá, no dia 21 de dezembro (domingo), o concerto Natal das Estrelas, que reunirá Ivete Sangalo, a Orquestra Sinfônica da Bahia e grandes nomes da música brasileira. A apresentação acontecerá às 19 horas. O valor arrecadado com a venda dos ingressos será doado para o Hospital Martagão Gesteira, instituição pediátrica baiana referência no país. 

Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir desta sexta-feira (12), às 14h, na plataforma Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves, por R$150 (inteira) e R$75 (meia).

O concerto marca mais um capítulo da relação de Ivete com o Martagão Gesteira. O hospital, que completa 60 anos em 2025, oferece acolhimento, diagnóstico e tratamento de excelência em 27 especialidades médicas para crianças e adolescentes de toda a Bahia. 

Mais recentes

Imagem - Casal envolvido em rede nacional de abortos clandestinos é preso na Bahia

Casal envolvido em rede nacional de abortos clandestinos é preso na Bahia
Imagem - Suspeito de matar jovem trans com golpe ‘mata-leão’ é indiciado e preso na Bahia

Suspeito de matar jovem trans com golpe ‘mata-leão’ é indiciado e preso na Bahia
Imagem - Alba aprova lei que torna nova Carteira de Identidade mais cara do que antigo RG; confira valores

Alba aprova lei que torna nova Carteira de Identidade mais cara do que antigo RG; confira valores

MAIS LIDAS

Imagem - Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026
01

Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026

Imagem - Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)
02

Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
03

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava

Imagem - 3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)
04

3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)