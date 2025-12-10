MÚSICA

Osba anuncia show com Ivete Sangalo em Salvador; veja valores

Apresentação será em prol do Hospital Martagão Gesteira

Maysa Polcri

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:28

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

A Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) receberá, no dia 21 de dezembro (domingo), o concerto Natal das Estrelas, que reunirá Ivete Sangalo, a Orquestra Sinfônica da Bahia e grandes nomes da música brasileira. A apresentação acontecerá às 19 horas. O valor arrecadado com a venda dos ingressos será doado para o Hospital Martagão Gesteira, instituição pediátrica baiana referência no país.

Os ingressos estarão disponíveis para venda a partir desta sexta-feira (12), às 14h, na plataforma Sympla e na bilheteria do Teatro Castro Alves, por R$150 (inteira) e R$75 (meia).