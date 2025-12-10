Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casal envolvido em rede nacional de abortos clandestinos é preso na Bahia

Eles foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido e proibido

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:56

Esquema possui atuação em diferentes estados brasileiros
Esquema possui atuação em diferentes estados brasileiros Crédito: Divulgação/PCBA

Um homem de 23 anos e uma mulher de 26 foram presos na cidade de Irecê, no interior da Bahia, suspeitos de integrar uma rede criminosa investigada pela comercialização de medicamentos controlados utilizados em abortos clandestinos. Eles foram encontrado na última segunda-feira (8) em uma residência no bairro Boa Vista. Eles foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido e proibido.

De acordo com a Polícia Civil, a dupla foi encontrada durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão da Operação Aurora, cujas ações ocorreram nos municípios de Irecê e Itaguaçu. A organização criminosa, segundo investigações, é responsável pela venda ilegal de misoprostol e pelo assessoramento remoto de abortos.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
1 de 27
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

A investigação teve início após um aborto ocorrido em Guaíba, no Rio Grande do Sul, em 2 de abril deste ano, quando uma mulher procurou atendimento médico com fortes dores e expeliu dois fetos. Ela relatou ter adquirido o misoprostol pela internet e recebido orientações de forma remota, porém ficou sem resposta durante o processo, o que contribuiu para a necessidade de atendimento emergencial.

No decorrer da apuração da polícia, foram identificados administradores do grupo responsável pela venda do medicamento e pelo acompanhamento virtual do procedimento, com ramificações na Paraíba, Goiás, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Distrito Federal.

O cumprimento dos mandados na Bahia ocorreu com apoio da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê). No imóvel, foram apreendidos armas, munições, entorpecentes, celulares e anotações relacionadas à atividade criminosa. Todo o material foi encaminhado para perícia. O casal permanece à disposição da Justiça.

Tags:

Bahia Investigação

Mais recentes

Imagem - Osba anuncia show com Ivete Sangalo em Salvador; veja valores

Osba anuncia show com Ivete Sangalo em Salvador; veja valores
Imagem - Suspeito de matar jovem trans com golpe ‘mata-leão’ é indiciado e preso na Bahia

Suspeito de matar jovem trans com golpe ‘mata-leão’ é indiciado e preso na Bahia
Imagem - Alba aprova lei que torna nova Carteira de Identidade mais cara do que antigo RG; confira valores

Alba aprova lei que torna nova Carteira de Identidade mais cara do que antigo RG; confira valores

MAIS LIDAS

Imagem - Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026
01

Governo confirma novo valor do salário mínimo para 2026

Imagem - Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)
02

Áries, Leão, Virgem e Escorpião recebem respostas importantes do universo hoje (10 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
03

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava

Imagem - 3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)
04

3 signos que começam a ganhar mais dinheiro a partir de hoje (10 de dezembro)