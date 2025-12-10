IRECÊ

Casal envolvido em rede nacional de abortos clandestinos é preso na Bahia

Eles foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido e proibido

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:56

Esquema possui atuação em diferentes estados brasileiros Crédito: Divulgação/PCBA

Um homem de 23 anos e uma mulher de 26 foram presos na cidade de Irecê, no interior da Bahia, suspeitos de integrar uma rede criminosa investigada pela comercialização de medicamentos controlados utilizados em abortos clandestinos. Eles foram encontrado na última segunda-feira (8) em uma residência no bairro Boa Vista. Eles foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido e proibido.

De acordo com a Polícia Civil, a dupla foi encontrada durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão da Operação Aurora, cujas ações ocorreram nos municípios de Irecê e Itaguaçu. A organização criminosa, segundo investigações, é responsável pela venda ilegal de misoprostol e pelo assessoramento remoto de abortos.

A investigação teve início após um aborto ocorrido em Guaíba, no Rio Grande do Sul, em 2 de abril deste ano, quando uma mulher procurou atendimento médico com fortes dores e expeliu dois fetos. Ela relatou ter adquirido o misoprostol pela internet e recebido orientações de forma remota, porém ficou sem resposta durante o processo, o que contribuiu para a necessidade de atendimento emergencial.

No decorrer da apuração da polícia, foram identificados administradores do grupo responsável pela venda do medicamento e pelo acompanhamento virtual do procedimento, com ramificações na Paraíba, Goiás, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Distrito Federal.