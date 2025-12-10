Acesse sua conta
Motorista de app tem carro roubado por passageiro em Salvador; vítima busca veículo

Boletim de ocorrência foi registrado, mas carro não foi localizado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 19:17

Veículo foi roubado em Itinga Crédito: Reprodução

Um motorista de aplicativo teve o carro roubado no fim de novembro após iniciar uma viagem na portaria B do Salvador Norte Shopping, em Salvador, no dia 30 de novembro, por volta das 19h. O assaltante, que era o passageiro que solicitou a corrida, anunciou o crime ao puxar uma arma e obrigar o trabalhador a entregar o celular e realizar transferências.

“Ele avançou para o banco da frente e desligou o carro”, relata o motorista, que prefere não se identificar. A vítima contou que o suspeito tentou forçá-lo a seguir dentro do veículo, mas ele conseguiu sair antes da fuga. O criminoso levou o Volkswagen SpaceFox de placa JSA 1B48 e o celular do motorista.

O trabalhador registrou boletim de ocorrência e tenta conseguir imagens das câmeras do shopping. “O carro não está no seguro. Quem achar vai ter recompensa”, disse. Sem avanços na investigação até o momento, familiares e amigos divulgam o caso nas redes sociais e pedem que qualquer informação sobre o paradeiro do veículo seja repassada às autoridades. A Polícia Civil apura o roubo.

Quem tiver informações sobre o carro pode entrar em contato com a vítima pelo telefone (71) 98112-8216.

Caso é investigado pela Polícia Civil

