AGRESSÃO

Agente da Transalvador sofre fratura no nariz durante confusão no Porto da Barra

Banhistas agrediram equipe da autarquia municipal no feriado de Nossa Senhora da Conceição

Millena Marques

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 11:55

Agentes são agredidos na Crédito: Reprodução

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foram agredidos durante uma confusão no Porto da Barra, na tarde de segunda-feira (8). Um deles precisou receber atendimento médico após sofrer uma fratura no nariz.

De acordo com a Transalvador, os agentes realizavam o desvio viário por causa deum evento que ocorria no Farol da Barra e orientavam os cidadãos sobre a impossibilidade de manter veículos estacionados na área. Durante a operação, um grupo desrespeitou as orientações e iniciou a confusão. Os agentes foram agredidos com socos, chutes e golpes com capacetes.

Agentes da Transalvador são agredidos na Barra 1 de 5

A Polícia Militar esteve no local e identificou parte dos envolvidos, que foram direcionados para uma unidade de saúde. Uma mulher com fratura exposta em um dos dedos foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi submetida a cirurgia.