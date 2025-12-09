Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Agente da Transalvador sofre fratura no nariz durante confusão no Porto da Barra

Banhistas agrediram equipe da autarquia municipal no feriado de Nossa Senhora da Conceição

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 11:55

Agentes são agredidos na
Agentes são agredidos na Crédito: Reprodução

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foram agredidos durante uma confusão no Porto da Barra, na tarde de segunda-feira (8). Um deles precisou receber atendimento médico após sofrer uma fratura no nariz.

De acordo com a Transalvador, os agentes realizavam o desvio viário por causa deum evento que ocorria no Farol da Barra e orientavam os cidadãos sobre a impossibilidade de manter veículos estacionados na área. Durante a operação, um grupo desrespeitou as orientações e iniciou a confusão. Os agentes foram agredidos com socos, chutes e golpes com capacetes.

Agentes da Transalvador são agredidos na Barra

Agentes da Transalvador são agredidos na Barra por Reprodução
Agentes da Transalvador são agredidos na Barra por Reprodução
Agentes da Transalvador são agredidos na Barra por Reprodução
Agentes da Transalvador são agredidos na Barra por Reprodução
Agentes da Transalvador são agredidos na Barra por Reprodução
1 de 5
Agentes da Transalvador são agredidos na Barra por Reprodução

A Polícia Militar esteve no local e identificou parte dos envolvidos, que foram direcionados para uma unidade de saúde. Uma mulher com fratura exposta em um dos dedos foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde foi submetida a cirurgia.

Leia mais

Imagem - Cacique é preso em operação por causa de conflito terra no extremo sul da Bahia

Cacique é preso em operação por causa de conflito terra no extremo sul da Bahia

Imagem - Incêndio atinge bar em casarão no Campo Grande

Incêndio atinge bar em casarão no Campo Grande

Imagem - Rede de lojas de material de construção abre vagas em três cidades da Bahia; saiba como se candidatar

Rede de lojas de material de construção abre vagas em três cidades da Bahia; saiba como se candidatar

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes, seguida da realização de perícia de lesões corporais no Instituto Médico Legal. Também foi realizada perícia na viatura da Transalvador, que sofreu danos provocados pelo uso de objetos arremessados contra o veículo.

Tags:

Bahia Salvador

Mais recentes

Imagem - 'Prisão não é antecipação de pena': advogado explica liberação suspeito que matou jovem trans

'Prisão não é antecipação de pena': advogado explica liberação suspeito que matou jovem trans
Imagem - ‘Não sou criminoso’: jogador ex-Santos nega crime após ser preso por estupro em Salvador

‘Não sou criminoso’: jogador ex-Santos nega crime após ser preso por estupro em Salvador
Imagem - Ciclone forte com ventos acima de 100 km/h pode chegar na Bahia?

Ciclone forte com ventos acima de 100 km/h pode chegar na Bahia?

MAIS LIDAS

Imagem - Agente da Transalvador sofre fratura no nariz durante confusão no Porto da Barra
01

Agente da Transalvador sofre fratura no nariz durante confusão no Porto da Barra

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão
02

Inmet emite alerta de chuvas intensas para Bahia e mais 13 estados; veja previsão

Imagem - Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil
03

Prefeitura abre concurso com vagas imediatas e salários de até R$ 6 mil

Imagem - Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 800 vagas e salários até R$ 34 mil
04

Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 800 vagas e salários até R$ 34 mil