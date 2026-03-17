Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Mister’ do BDM: quem é o traficante que mandou esposa 'cristã' sequestrar mulheres em shopping

Preso na Lemos de Brito, Pedro Vitor é investigado por tráfico, homicídio e organização criminosa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de março de 2026 às 11:32

Traficante teria ordenado crime de dentro da prisão Crédito: Reprodução

Apontado como o nome por trás do sequestro de uma mãe e duas filhas no estacionamento do Salvador Shopping, Pedro Vitor Lima Sena Souza, conhecido pelos apelidos “Mister”, “Surfista” ou “Noruega”, é investigado por envolvimento com o Bonde do Maluco (BDM) e já acumula uma série de passagens pela polícia.

De acordo com fontes policiais, ele é apontado como líder de um grupo criminoso com atuação no município de Seabra e regiões vizinhas, sendo responsável por coordenar ações de tráfico de drogas e outros crimes, inclusive de dentro do sistema prisional. As investigações indicam que ele “emanava ordens aos demais integrantes a ele subordinados – mesmo custodiado” no Complexo de Mata Escura, em Salvador.

Denúncia aponta posição de liderança de Pedro Vitor Crédito: Reprodução

O nome de Pedro Vitor aparece em diferentes procedimentos policiais ao longo dos últimos anos. Em março de 2020, ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo após ser abordado com um revólver calibre .38. No mês seguinte, voltou a ser detido, desta vez suspeito de participação em uma série de roubos praticados em via pública, junto com outros comparsas.

Além desses registros, Pedro Vitor também foi alvo de investigações mais recentes. Em 2024, foi citado em um inquérito que apura organização criminosa e tráfico de drogas ligados ao BDM em Seabra. No mesmo ano, também passou a ser investigado por um caso de homicídio qualificado na região.

A Justiça chegou a decretar a prisão preventiva dele em junho de 2024, no âmbito dessas investigações. A medida foi posteriormente relaxada em outubro, devido ao excesso de prazo na conclusão das diligências. No entanto, a decisão não afastou os indícios de autoria e materialidade dos crimes, segundo entendimento judicial.

“A prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) restam evidenciados pelos elementos de informação colacionados aos autos”, aponta trecho da decisão que voltou a decretar a prisão preventiva do suspeito, destacando ainda o risco de reiteração criminosa. O caso do sequestro no shopping segue sob investigação, e a polícia apura o papel de cada envolvido, incluindo a possível ligação direta entre o suspeito e a execução do crime.

Emile Quessia se descreve como 'cristã e casada'

'Mister' teria mandado esposa sequestrar mulheres por auto-upload
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
Emile Quessia é suspeita de envolvimento em sequestro por Reprodução
1 de 8
'Mister' teria mandado esposa sequestrar mulheres por auto-upload

'Cristã e casada'

Apesar do envolvimento com o mundo do crime, Emile Quessia Oliveira da Silva Sena, presa por executar a ordem do ‘Mister’ no sequestro de uma mãe e duas filhas no estacionamento do Salvador Shopping, mantinha uma imagem diferente nas redes sociais. Em publicações, a suspeita se apresentava como “cristã, casada e mãe de pets” e costumava compartilhar versículos bíblicos com os seguidores.

A maioria das postagens tinha tom motivacional. "Agora, minha filha, não tenha medo; farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa”, escreveu Emile Quessia ao citar um trecho bíblico em um vídeo de pregação evangélica publicado em seu perfil.

Além das mensagens de “bom dia”, ela também fazia publicações com teor profético. “Este ano Deus vai descer em muitos Ananias e Safiras. Eu recuperei este vídeo com o comando do Senhor. Pega se quiser. Acredita se quiser. Mas Deus está avisando. Não pare no meio do processo”, afirmou em outro post.

Apesar da suposta ligação do companheiro com atividades criminosas, a suspeita nunca escondeu o relacionamento e demonstrava afeto em publicações. “Somos muito alma gêmeas. Minha versão masculina parece nada comigo e sim com meu marido”, escreveu em uma das postagens.

Em novembro do ano passado, a Justiça da Bahia negou um pedido feito por Emile Quessia para a devolução de um celular apreendido com Pedro Vitor durante uma investigação por tráfico de drogas.

Leia mais

Imagem - Sequestro de três mulheres no Salvador Shopping: veja o que se sabe sobre o caso

Sequestro de três mulheres no Salvador Shopping: veja o que se sabe sobre o caso

Imagem - ‘Cristã e casada’: presa por sequestro de mulheres em shopping pregava nas redes sociais

‘Cristã e casada’: presa por sequestro de mulheres em shopping pregava nas redes sociais

Imagem - Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Tags:

Bdm Líder Sequestro Emile Quessia Oliveira da Silva

Mais recentes

Imagem - Atração internacional, curadoria baiana e duração maior: saiba tudo sobre a Bienal do Livro Bahia 2026

Atração internacional, curadoria baiana e duração maior: saiba tudo sobre a Bienal do Livro Bahia 2026
Imagem - Encontro Nacional de Mulheres na Justiça Restaurativa acontece em Salvador; veja quando

Encontro Nacional de Mulheres na Justiça Restaurativa acontece em Salvador; veja quando
Imagem - Mototaxistas que agrediram dois homens no Carnaval são presos por tentativa de homicídio e homofobia

Mototaxistas que agrediram dois homens no Carnaval são presos por tentativa de homicídio e homofobia

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas
01

Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas

Imagem - Quando estreia a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo
02

Quando estreia a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo

Imagem - Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco
03

Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco

Imagem - Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão
04

Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão