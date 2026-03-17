CRIME EM SALVADOR

‘Mister’ do BDM: quem é o traficante que mandou esposa 'cristã' sequestrar mulheres em shopping

Preso na Lemos de Brito, Pedro Vitor é investigado por tráfico, homicídio e organização criminosa

Wendel de Novais

Publicado em 17 de março de 2026 às 11:32

Traficante teria ordenado crime de dentro da prisão Crédito: Reprodução

Apontado como o nome por trás do sequestro de uma mãe e duas filhas no estacionamento do Salvador Shopping, Pedro Vitor Lima Sena Souza, conhecido pelos apelidos “Mister”, “Surfista” ou “Noruega”, é investigado por envolvimento com o Bonde do Maluco (BDM) e já acumula uma série de passagens pela polícia.

De acordo com fontes policiais, ele é apontado como líder de um grupo criminoso com atuação no município de Seabra e regiões vizinhas, sendo responsável por coordenar ações de tráfico de drogas e outros crimes, inclusive de dentro do sistema prisional. As investigações indicam que ele “emanava ordens aos demais integrantes a ele subordinados – mesmo custodiado” no Complexo de Mata Escura, em Salvador.

Denúncia aponta posição de liderança de Pedro Vitor Crédito: Reprodução

O nome de Pedro Vitor aparece em diferentes procedimentos policiais ao longo dos últimos anos. Em março de 2020, ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo após ser abordado com um revólver calibre .38. No mês seguinte, voltou a ser detido, desta vez suspeito de participação em uma série de roubos praticados em via pública, junto com outros comparsas.

Além desses registros, Pedro Vitor também foi alvo de investigações mais recentes. Em 2024, foi citado em um inquérito que apura organização criminosa e tráfico de drogas ligados ao BDM em Seabra. No mesmo ano, também passou a ser investigado por um caso de homicídio qualificado na região.

A Justiça chegou a decretar a prisão preventiva dele em junho de 2024, no âmbito dessas investigações. A medida foi posteriormente relaxada em outubro, devido ao excesso de prazo na conclusão das diligências. No entanto, a decisão não afastou os indícios de autoria e materialidade dos crimes, segundo entendimento judicial.

“A prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) restam evidenciados pelos elementos de informação colacionados aos autos”, aponta trecho da decisão que voltou a decretar a prisão preventiva do suspeito, destacando ainda o risco de reiteração criminosa. O caso do sequestro no shopping segue sob investigação, e a polícia apura o papel de cada envolvido, incluindo a possível ligação direta entre o suspeito e a execução do crime.

Emile Quessia se descreve como 'cristã e casada' 1 de 8

'Cristã e casada'

Apesar do envolvimento com o mundo do crime, Emile Quessia Oliveira da Silva Sena, presa por executar a ordem do ‘Mister’ no sequestro de uma mãe e duas filhas no estacionamento do Salvador Shopping, mantinha uma imagem diferente nas redes sociais. Em publicações, a suspeita se apresentava como “cristã, casada e mãe de pets” e costumava compartilhar versículos bíblicos com os seguidores.

A maioria das postagens tinha tom motivacional. "Agora, minha filha, não tenha medo; farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa”, escreveu Emile Quessia ao citar um trecho bíblico em um vídeo de pregação evangélica publicado em seu perfil.

Além das mensagens de “bom dia”, ela também fazia publicações com teor profético. “Este ano Deus vai descer em muitos Ananias e Safiras. Eu recuperei este vídeo com o comando do Senhor. Pega se quiser. Acredita se quiser. Mas Deus está avisando. Não pare no meio do processo”, afirmou em outro post.

Apesar da suposta ligação do companheiro com atividades criminosas, a suspeita nunca escondeu o relacionamento e demonstrava afeto em publicações. “Somos muito alma gêmeas. Minha versão masculina parece nada comigo e sim com meu marido”, escreveu em uma das postagens.