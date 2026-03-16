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Quem é a mulher presa por envolvimento em sequestro de três mulheres no Salvador Shopping

Investigada teria recebido ordens do marido, que está preso

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de março de 2026 às 19:48

Emile Quessia foi presa suspeita de envolvimento no crime
Emile Quessia foi presa suspeita de envolvimento no crime Crédito: Reprodução

A mulher presa por participação no sequestro de mãe e filhas no estacionamento do Salvador Shopping, no domingo (15), foi identificada como Emile Quessia Oliveira da Silva Sena. Ela teria recebido ordens do marido, que está preso, para cometer o crime. Outros dois homens são procurados pela polícia. 

Emile Quessia foi abordada pela polícia por apresentar "atitude suspeita", no bairro de Plataforma, e indicou o imóvel onde as vítimas estavam sendo mantidas em cativeiro. As três mulheres foram resgatadas nesta segunda-feira (16), cerca de 12 horas após o sequestro.  A suspeita foi autuada pelo crime de extorsão mediante restrição da liberdade e permanece custodiada à disposição da Justiça. 

Veja quem é Emile Quessia Oliveira da Silva

Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução
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Emile Quessia Oliveira da Silva por Reprodução

A mulher seria companheira de Pedro Vitor Lima Sena Souza, integrante de uma facção criminosa. Em novembro do ano passado, a Justiça baiana negou o pedido de Emile Quessia, que solicitou a devolução de um celular apreendido com Pedro Vitor durante uma investigação de tráfico de drogas. O juiz entendeu que o aparelho ainda é relevante para o andamento do inquérito. 

A apreensão do celular, modelo Iphone Pro Max, foi realizada durante uma operação policial realizada com mandado de busca e apreensão. Emile Quessia apresentou nota fiscal e outros documentos para comprovar a propriedade do aparelho. A Polícia Civil disse, no curso do processo, que o celular apresentava grande quantidade de conversas com indicativos de comercialização de drogas. Por isso, defendeu que a custódia do aparelho ainda era necessária para as investigações. 

Ela também é investigada por colaboração com grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas. Fotos publicadas nas redes sociais indicam que Emile Quessia já atuou como tricolíder - animadora de torcida oficial do Bahia. 

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O crime 

Uma idosa de 77 anos e suas duas filhas foram abordadas por criminosos e obrigadas a entrar em um carro, no estacionamento do Salvador Shopping, no Caminho das Árvores. O trio foi mantido em cativeiro em Plataforma durante 12 horas. 

Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo utilizado na ação criminosa, mas sem ocupantes. No local, peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram exames para coletar vestígios que possam ajudar na identificação dos envolvidos. Imagens de câmeras de monitoramento também estão sendo analisadas.

Ainda durante as diligências, Emile Quessia foi abordada em atitude suspeita e indicou o imóvel onde as vítimas estavam sendo mantidas em cativeiro. 

Em nota, o Salvador Shopping informou que a administração foi acionada por um cliente que relatou não ter localizado três familiares com quem havia combinado de se encontrar no local, na noite de domingo (15). 

"Imediatamente após o relato, foi iniciada uma apuração interna e as autoridades competentes foram acionadas, passando a conduzir a investigação. A administração permanece colaborando com as autoridades para a apuração do caso", informa. Outros dos suspeitos são procurados. 

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