CRIME

Mulher presa por sequestro de mãe e filhas em Salvador recebeu ordens do marido preso

Vítimas foram resgatadas na manhã desta segunda-feira (16)

Millena Marques

Publicado em 16 de março de 2026 às 15:30

Polícia Civil Crédito: Divulgação

A mulher que foi presa por participar do sequestro de mãe e filhas no estacionamento do Salvador Shopping, no Caminho das Árvores, recebeu ordens do marido preso. As informações são da TV Bahia.

As mulheres sequestradas são mãe e filhas. Elas foram abordadas por criminosos e obrigadas a entrar em um carro. O trio foi mantido em cativeiro em Plataforma.

A mãe é uma idosa de 77 anos. As três mulheres foram libertadas na manhã desta segunda-feira (16), durante uma ação da Polícia Civil. Uma mulher suspeita de participação no crime foi presa em flagrante.

Não há informações se as três mulheres sequestradas foram perseguidas e se foram escolhidas de forma aleatória.

Segundo a polícia, o caso foi registrado no plantão do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Após o registro da ocorrência, equipes iniciaram diligências para localizar as vítimas e identificar os autores do crime, com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo utilizado na ação criminosa, mas sem ocupantes. No local, peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram exames para coletar vestígios que possam ajudar na identificação dos envolvidos. Imagens de câmeras de monitoramento também estão sendo analisadas.

Ainda durante as diligências, uma mulher foi abordada em atitude suspeita e indicou o imóvel onde as vítimas estavam sendo mantidas em cativeiro. No local, as três mulheres foram resgatadas pelos policiais civis.

A suspeita foi autuada pelo crime de extorsão mediante restrição da liberdade e permanece custodiada à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e responsabilizar outros envolvidos.

Em nota, a administração do Salvador Shopping informou que foi acionada por um cliente que relatou não ter encontrado três familiares com quem havia combinado de se encontrar no local. Após o relato, foi iniciada uma apuração interna e as autoridades foram acionadas.