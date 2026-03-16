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PM morre cinco dias após sofrer queimaduras em explosão de gás na Bahia

Moisés Ramos da Silva, de 52 anos, estava internado no Hospital Regional de Juazeiro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de março de 2026 às 10:54

Policial militar Moisés Ramos da Silva
Policial militar Moisés Ramos da Silva Crédito: Reprodução

O policial militar Moisés Ramos da Silva, de 52 anos, morreu no último domingo (15), cinco dias após sofrer queimaduras em explosão de gás de cozinha em Paulo Afonso, no norte da Bahia.

A explosão aconteceu na casa onde Moisés morava. Ele estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Juazeiro desde a última terça-feira (10), quando o acidente ocorreu.

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A casa do policial ficou destruída. A explosão ainda atingiu outros dois imóveis. Até o momento, não há informações sobre o que teria causado a explosão.

Tags:

Bahia

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