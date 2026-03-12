Acesse sua conta
Ex-gerente da Caixa é alvo de operação contra fraudes bancárias na Bahia

Operação Cancro Cítrico investiga suposto esquema de fraude eletrônica

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:43

Polícia Federal
Polícia Federal Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão durante a Operação Cancro Cítrico, que investiga um suposto esquema de fraude eletrônica, na quarta-feira (11). Segundo a investigação, um ex-gerente da Caixa Econômica Federal se utilizava de acessos fraudulentos a contas de clientes bancários e transferia esses valores para um grupo de pessoas, inclusive empresas a ele relacionadas.

As medidas cautelares têm como objetivo a apreensão de materiais relativos aos crimes investigados, de meios de armazenamento de moedas eletrônicas, de instrumentos utilizados na prática do crime e de outros elementos de prova.

Durante a operação, foi determinado o afastamento dos sigilos dos dados telemáticos, bancário e fiscal, bem como o bloqueio de valores existentes nas contas bancárias e demais ativos financeiros dos investigados, até o montante de R$ 1,3 milhão, considerando o valor das transações fraudulentas.

Os investigados podem responder pelos os crimes de furto qualificado mediante fraude e de associação criminosa, entre outros que sejam identificados no decorrer das investigações.

