INVESTIGAÇÃO

Operação da PF mira organização criminosa de tráfico de animais silvestres na Bahia

Operação Extinção Zero foi deflagrada nesta quarta-feira (12)

Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2026 às 08:53

Operação Zero Extinção Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (12), a Operação Extinção Zero, que mira uma organização criminosa transnacional especializada no tráfico de animais silvestres ameaçados de extinção. Ao todo, são cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, de Pernambuco, do Piauí, do Maranhão e do Pará, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal da Bahia.

As investigações começaram em fevereiro de 2024, quando foi apreendido um veleiro brasileiro que transportava 17 micos-leões-dourados e 12 araras-azuis-de-lear, espécies brasileiras ameaçadas de extinção. De acordo com a apuração, os animais teriam saído do Brasil com documentação CITES inautêntica.

Segundo a PF, o grupo possuía estrutura organizada, com divisão de tarefas entre capturadores, financiadores, intermediários e receptadores. A organização utilizava drones, armamentos, contas bancárias interpostas e aplicativos de comunicação criptografada, além de adotar medidas para dificultar a identificação e o rastreamento das atividades ilícitas.

Operação da PRF resgatou 160 aves silvestres 1 de 4

Os investigados são suspeitos de integrar esquema responsável pela captura, pelo armazenamento, pela comercialização e pelo envio de ovos e de animais silvestres para o exterior, incluindo espécies de alto valor no mercado ilegal e ameaçadas de extinção.

No último ano, o grupo também teria planejado a captura de ararinhas-azuis mantidas no criadouro conservacionista do Programa de Reintrodução da espécie, localizado no município de Curaçá, no interior da Bahia.