Operação da PF mira organização criminosa de tráfico de animais silvestres na Bahia

Operação Extinção Zero foi deflagrada nesta quarta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2026 às 08:53

Operação Zero Extinção
Operação Zero Extinção Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (12), a Operação Extinção Zero, que mira uma organização criminosa transnacional especializada no tráfico de animais silvestres ameaçados de extinção. Ao todo, são cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia, de Pernambuco, do Piauí, do Maranhão e do Pará, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal da Bahia.

As investigações começaram em fevereiro de 2024, quando foi apreendido um veleiro brasileiro que transportava 17 micos-leões-dourados e 12 araras-azuis-de-lear, espécies brasileiras ameaçadas de extinção. De acordo com a apuração, os animais teriam saído do Brasil com documentação CITES inautêntica.

Segundo a PF, o grupo possuía estrutura organizada, com divisão de tarefas entre capturadores, financiadores, intermediários e receptadores. A organização utilizava drones, armamentos, contas bancárias interpostas e aplicativos de comunicação criptografada, além de adotar medidas para dificultar a identificação e o rastreamento das atividades ilícitas.

Operação da PRF resgatou 160 aves silvestres

Operação da PRF por Divulgação/ PRF-PE
Operação da PRF por Divulgação/ PRF-PE
Operação da PRF por Divulgação/ PRF-PE
Operação da PRF por Divulgação/ PRF-PE
1 de 4
Operação da PRF por Divulgação/ PRF-PE

Os investigados são suspeitos de integrar esquema responsável pela captura, pelo armazenamento, pela comercialização e pelo envio de ovos e de animais silvestres para o exterior, incluindo espécies de alto valor no mercado ilegal e ameaçadas de extinção.

Com alvos na Bahia, operação desarticula maior rede de tráfico de aves silvestres do país

Com alvos na Bahia, operação desarticula maior rede de tráfico de aves silvestres do país

Mais de 2 mil aves silvestres foram resgatadas na Bahia em 2025

Mais de 2 mil aves silvestres foram resgatadas na Bahia em 2025

Veja quais são as espécies de aves silvestres mais apreendidas na Bahia

Veja quais são as espécies de aves silvestres mais apreendidas na Bahia

No último ano, o grupo também teria planejado a captura de ararinhas-azuis mantidas no criadouro conservacionista do Programa de Reintrodução da espécie, localizado no município de Curaçá, no interior da Bahia.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, de contrabando, de receptação qualificada, além de crimes ambientais, incluindo maus-tratos a animais, e de outros delitos que venham a ser identificados ao longo das apurações.

