CRIME AMBIENTAL

Com alvos na Bahia, operação desarticula maior rede de tráfico de aves silvestres do país

Ministério Público da Bahia (MP-BA) cumpre 21 mandados de busca e apreensão e prisões preventivas na Bahia, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais

Millena Marques

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 07:29

Aves silvestres resgatadas em operação de Itabuna Crédito: Divulgação/PRF-BA

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) a segunda fase da ‘Operação Fauna Protegida’, que tem como objetivo desarticular a maior organização criminosa de tráfico de aves silvestres do país. O órgão cumpre 21 mandados de busca e apreensão e prisões preventivas na Bahia, no Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e quatro de prisão preventiva. Na Bahia, as ações acontecem nos municípios de Monte Santo e Valente; no Rio de Janeiro, em Magé, Guapimirim, Rio das Ostras, Cabo Frio e Casimiro de Abreu; e em Minas Gerais, nas cidades Almenara e Divisópolis.

Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre 1 de 5

De acordo com o MP-BA, a organização criminosa é liderada por um homem preso em setembro deste ano, durante a primeira fase da operação. O grupo é especializado na captura, transporte, receptação e comercialização ilegal de animais silvestres, principalmente aves de canto, com estrutura complexa e ramificada a partir de núcleos bem definidos de fornecedores, transportadores, financiadores e receptadores, operando em larga escala e com divisão de tarefas.

As investigações revelaram que os animais eram “encomendados” por espécie e quantidade, capturados em áreas rurais da Bahia e de Minas Gerais, mantidos em cativeiros precários e transportados para receptadores localizados principalmente no estado do Rio de Janeiro.