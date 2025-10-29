Com alvos na Bahia, operação desarticula maior rede de tráfico de aves silvestres do país

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 07:29
O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) a segunda fase da ‘Operação Fauna Protegida’, que tem como objetivo desarticular a maior organização criminosa de tráfico de aves silvestres do país. O órgão cumpre 21 mandados de busca e apreensão e prisões preventivas na Bahia, no Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e quatro de prisão preventiva. Na Bahia, as ações acontecem nos municípios de Monte Santo e Valente; no Rio de Janeiro, em Magé, Guapimirim, Rio das Ostras, Cabo Frio e Casimiro de Abreu; e em Minas Gerais, nas cidades Almenara e Divisópolis.
Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre
De acordo com o MP-BA, a organização criminosa é liderada por um homem preso em setembro deste ano, durante a primeira fase da operação. O grupo é especializado na captura, transporte, receptação e comercialização ilegal de animais silvestres, principalmente aves de canto, com estrutura complexa e ramificada a partir de núcleos bem definidos de fornecedores, transportadores, financiadores e receptadores, operando em larga escala e com divisão de tarefas.
As investigações revelaram que os animais eram “encomendados” por espécie e quantidade, capturados em áreas rurais da Bahia e de Minas Gerais, mantidos em cativeiros precários e transportados para receptadores localizados principalmente no estado do Rio de Janeiro.
A operação é realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPBA, em conjunto com as Promotorias de Justiça Regional Ambiental de Itabuna e Ilhéus, com apoio nas investigações do Ministério Público do Estado do Alagoas (MPAL), por meio do Núcleo de Defesa do Meio Ambiente (Nudema), e do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do MP baiano (Ceama).