Alunos de Salvador poderão ter que passar por reconhecimento facial para acessar escolas

Projeto de lei foi aprovado pela Câmara de Vereadores da capital

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 18:44

Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas
Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O projeto de lei que regulamenta a implantação de sistema de identificação biométrica facial para o controle de entrada e saída em escolas e creches da rede pública de Salvador foi aprovado na Câmara de Vereadores, nesta quarta-feira (17). O PL 42/2025 prevê que apenas pessoas previamente identificadas pelo sistema poderão acessar as instituições. 

O objetivo, segundo o projeto, é reforçar a segurança no ambiente educacional e prevenir situações de risco. A medida será aplicada tanto na rede pública direta quanto nas unidades parceiras do município.

Pelo texto aprovado, caberá ao Poder Executivo apresentar, no prazo de até 90 dias após a publicação da lei, um plano com cronograma para licitação, contratação e instalação do sistema. O PL ainda será analisado pelo prefeito Bruno Reis.

De acordo com o vereador Claudio Tinoco, autor do projeto, o uso da tecnologia é uma resposta necessária ao aumento das preocupações com a segurança nas escolas. “Estamos falando de um sistema moderno, eficiente e que ajuda a garantir que a escola seja um ambiente protegido para alunos, profissionais da educação e famílias”, afirma. 

O PL define que as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. "A identificação biométrica facial é um sistema moderno, seguro, fácil de operar e não cria filas como o sistema de catracas, além de possuir baixo custo, o que é muito importante para garantir maior segurança", diz a justificativa do projeto. 

A proposta foi apresentada em fevereiro deste ano e passou pelas comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, Orçamento e Fiscalização, até ser aprovada em plenário nesta quarta-feira (17). 

