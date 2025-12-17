RAZÕES PARA ACREDITAR

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola

O valor arrecadado deu para pagar ainda o emplacamento e sobrou um troco para garantir alguns tanques de gasolina

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 14:21

Pais de alunos fazem vaquinha para comprar moto de presente de Natal para porteiro de escola Crédito: Reprodução

Porteiro do Colégio São Francisco de Assis, em Juazeiro do Norte, no Ceará, Antônio Pereira ganhou um presentão de Natal antecipado esse ano. Pais de alunos, ex-alunos e funcionários da unidade de ensino que ele trabalha há 27 anos se uniram e realizaram uma vaquinha para presenteá-lo com uma moto. Ao todo, 180 pessoas fizeram doações, que somaram mais de R$ 9 mil. O valor arrecadado deu para pagar ainda o emplacamento e sobrou um troco para garantir alguns tanques de gasolina para Antônio. O momento da entrega virou praticamente um evento que mobilizou a cidade com uma carreata para a entrega do presentaço. As informações são do G1 CE.

Dezenas de carros participaram da carreata no bairro Franciscanos, que contou ainda com balões, apitos e fogos de artifício. A moto, do tipo "cinquentinha", foi levada em um guincho operado pelo pai de um aluno. Diante dos aplausos, Antônio Pereira, conhecido como "Toim", subiu o guincho para receber a moto. As imagens da festa de celebração viralizaram nas redes sociais após ser divulgada pelos participantes. "No dia da entrega tava todo mundo chorando, todo mundo feliz demais, fazendo festa, buzinando muito na rua. Foi literalmente uma festa pra ele", contou ao G1 a mãe de um aluno, a farmacêutica Yasmin Macedo.

Pais de alunos fazem vaquinha para comprar moto de presente de Natal para porteiro de escola 1 de 3

A mobilização para comprar a moto teve início no final de novembro, a partir de uma ideia da lojista Cleia Ferreira, que compartilhou a proposta com outros pais de alunos do colégio São Francisco de Assis. A divulgação começou a correr pelas redes sociais e chegou a ex-alunos - alguns deles hoje pais de alunos -, que também decidiram ajudar. "Hoje tivemos a oportunidade de agradecer e retribuir ao porteiro da escola dos nossos filhos o amor e carinho que ele tem por cada um de nós", diz o vídeo de homenagem. "Obrigada por cada sorriso sincero todos os dias de manhã, obrigado por cada risada, cada conversa, cada abraço em nossos filhos"

A farmacêutica Yasmin Macedo explicou ao G1 que Antônio possuía uma moto velha que frequentemente dava problemas, e que nos últimos dias tinha dado um defeito cujo conserto o porteiro não conseguia pagar. Diante da ideia de comprar uma moto nova, a adesão dos pais e de ex-alunos foi rápida. Em pouco mais de duas semanas foram arrecadados os mais de R$ 9 mil. "A adesão foi quase 100% dos pais. Os que puderam fazer a sua doação fizeram de coração aberto, a gente não estipulou nenhum valor, quem doou, doou o que tinha e podia. Então, os pais, eles se comoveram justamente por reconhecer quem é essa pessoa, quem é Antônio", disse Yasmin.

Ao longo dos anos, Antônio Pereira conquistou o carinho e a confiança dos pais dos alunos devido ao tratamento zeloso com os alunos, a simpatia para com os pais e a boa memória, que o permite ter o nome de todos na ponta da língua. Ele é um dos funcionários mais antigos da escola, que tem alunos do ensino infantil ao ensino médio.

"Sempre o vimos tratar as crianças muito bem, os pais muito bem, sempre com sorriso sincero, sempre com carinho, sempre preocupado, tem relato de ex-alunos que foram pra casa, com ele indo deixar em casa, porque estava doente e o pai não podia ir buscar. Então, ele sempre foi essa pessoa de coração nobre, coração gigante e super atencioso", relatou Yasmin, ela mesma ex-aluna da instituição.

Quando a lojista Cleia Ferreira iniciou a mobilização, o grupo começou a fazer a arrecadação via WhatsApp, mas também aproveitou ocasiões como a celebração de Natal da escola para fazer a ideia chegar a outros pais. Quando o grupo arrecadou mais de R$ 7 mil, foi a uma loja da cidade comprar o modelo desejado, mas descobriu que tinha sido vendido. Ao saber da história, o proprietário da loja ofereceu um modelo mais moderno e se dispôs a pagar a diferença, também como doação.

Pais, alunos e ex-alunos se reuniram, no dia 13 de dezembro, nas proximidades da Basílica de São Francisco, para realizar a entrega da moto. Antônio Pereira foi chamado à escola com a desculpa de que haveria uma reunião com os funcionários da instituição. Em determinado momento, a diretora da escola pediu que o porteiro fosse para o lado de fora, e ao chegar lá "Toim" se deparou com a festa.

"Assim que ele chegou do lado de fora, nós já vínhamos dobrando a esquina. E aí foi aquele momento de emoção. Alguns pais conseguiram estacionar o carro ali na lateral e foram andando e gritando, apitando, todas as crianças também com apito, fazendo aquela festa e gritando o nome dele", conta Yasmin Macedo.