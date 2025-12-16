POLÍTICA

Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo

Prefeito de Salvador afirma que o governador da Bahia "já passou do limite" nas solicitações de operações de crédito

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 16:34

Prefeito de Salvador, Bruno Reis Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), criticou, nesta terça-feira (16), o excesso de pedidos de empréstimos do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Para ele, o petista “já passou do limite”.

Em apenas três anos de governo, Jerônimo já fez 23 solicitações de operação de crédito, totalizando R$ 26,7 bilhões - valor que supera as solicitações feitas pelos três últimos antecessores do petista.

Para Bruno Reis, é preciso ter atuação de órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, para investigar os pedidos de empréstimos.