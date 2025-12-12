Acesse sua conta
Jerônimo Rodrigues chega ao 23º pedido de empréstimo e total ultrapassa R$ 26 bilhões

Governador enviou à Alba autorização para empréstimo de R$ 720 milhões junto ao BNDES

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 15:58

POMBO-CORREIO
Confira os pedidos de empréstimos mais recentes feito pelo governador Crédito: Joá Souza/GOVBAHIA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) atingiu a marca de 23 pedidos de empréstimos feitos ao longo de sua gestão. Nesta sexta-feira (12), uma nova solicitação foi enviada à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no valor de R$ 720 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

O projeto de lei 26.097/2025 pede autorização para que o Estado firme uma operação de crédito com recursos do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS). O objetivo é viabilizar investimentos para o desenvolvimento da infraestrutura física nas áreas da educação e saúde em municípios baianos. 

Com a nova solicitação, os pedidos de empréstimo do governador chegam a R$ 26,7 bilhões - valor que supera as solicitações feitas pelos três últimos antecessores do petista

Novo pedido de empréstimo feito pelo governador
Novo pedido de empréstimo feito pelo governador Crédito: Reprodução

No dia em que o projeto foi enviado à Alba, o Governo do Estado oficializou, no Diário Oficial, dois outros empréstimos que haviam sido solicitados anteriormente. Um deles no valor de R$ 650 milhões, junto ao Banco do Brasil, para investimentos em parcerias público-privadas. O outro, de R$ 300 milhões, junto a Caixa Econômica Federal, para obras de infraestrutura. 

A oficialização das operações de crédito foram feitas após os pedidos do governador provocaram debates na Casa Legislativa. Deputados da oposição criticam os seguidos pedidos de empréstimos feitos por Jerônimo Rodrigues. Foram 12 horas de obstrução na Alba até a aprovação, que não contou com os votos da oposição. 

