Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Líder da oposição na Alba pede que TCE e MP apurem solicitações de empréstimos de Jerônimo

Em dois anos e nove meses de mandato, o governador Jerônimo Rodrigues já solicitou 22 empréstimos, no total de R$ 26 bilhões

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 15:41

Líder da oposição na Alba, Tiago Correia (PSDB)
Líder da oposição na Alba, Tiago Correia (PSDB) Crédito: Divulgação

Líder da bancada de Oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Tiago Correia (PSDB) formulou representações ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) e ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) pedindo apuração sobre o volume de empréstimos solicitados e contratados pelo Governo do Estado. O documento é subscrito pelos 19 integrantes do bloco da minoria.

Em dois anos e nove meses de mandato, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) já solicitou 22 empréstimos, no total de R$ 26 bilhões - volume superior ao contratado pelos dois governos anteriores somados. Nesta quarta-feira (26), uma articulação da oposição conseguiu barrar a votação de um dos pedidos no valor de R$ 2 bilhões.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Jerônimo Rodrigues faz o 22º pedido de empréstimo e total chega a R$ 26 bilhões

'É absurdo o volume de empréstimos do governo', diz deputado após o 21º pedido feito por Jerônimo

Justiça dá 20 dias para Jerônimo se explicar sobre pedidos de empréstimos

Em menos de 3 anos, Jerônimo já supera antecessores em pedidos de empréstimo

Na representação, os parlamentares pedem que o MP-BA instaure um procedimento investigatório para apurar possível desvio de finalidade na contratação dos empréstimos, analise potenciais irregularidades eleitorais e administrativas na concentração de operações de crédito em ano pré-eleitoral e avalie também a eventual responsabilização civil, administrativa ou por improbidade de agentes públicos envolvidos.

Ao TCE-BA, a bancada de oposição requereu a realização de auditoria específica sobre as 22 operações de crédito solicitadas pelo governo e que a Corte de Contas exija a demonstração da capacidade de pagamento do Estado e dos impactos nos exercícios futuros, assim como verifique a compatibilidade entre os empréstimos contratados e as obras efetivamente executadas.

Assinam a representação os deputados:

Tiago Correia (PSDB)

Alan Sanches (União Brasil)

Cafu Barreto (PSD)

Diego Castro (PL)

Emerson Penalva (PDT)

Jordávio Ramos (PSDB)

José de Arimateia (Republicanos)

Júnior Nascimento (União Brasil)

Jurailton Santos (Republicanos)

Kátia Oliveira (União Brasil)

Leandro de Jesus (PL)

Luciano Simões (União Brasil)

Manuel Rocha (União Brasil)

Marcelo Veiga (União Brasil)

Nelson Leal (PP)

Paulo Câmara (PSDB)

Pedro Tavares (União Brasil)

Robinho (União Brasil)

Samuel Júnior (Republicanos)

Sandro Régis (União Brasil)

Mais recentes

Imagem - Após pesquisa, Bruno Reis diz que Jerônimo não se reelege

Após pesquisa, Bruno Reis diz que Jerônimo não se reelege
Imagem - Real Time Big Data: Desaprovação ao governo Jerônimo é maior que a aprovação, veja os números

Real Time Big Data: Desaprovação ao governo Jerônimo é maior que a aprovação, veja os números
Imagem - 'Há uma renovação no Congresso associada às mídias sociais’, afirma especialista ao CORREIO

'Há uma renovação no Congresso associada às mídias sociais’, afirma especialista ao CORREIO

MAIS LIDAS

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem recompensas importantes do universo hoje (28 de novembro)
01

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem recompensas importantes do universo hoje (28 de novembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam
02

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (28 de novembro) é O Sol: verdade se revela e os caminhos se iluminam

Imagem - Show gratuito, vilas natalinas e árvore de 18 metros: confira programação do Natal em Salvador 2025
03

Show gratuito, vilas natalinas e árvore de 18 metros: confira programação do Natal em Salvador 2025

Imagem - Ivete já foi rejeitada por Daniel Cady quando se conheceram; relembre história de amor dos dois
04

Ivete já foi rejeitada por Daniel Cady quando se conheceram; relembre história de amor dos dois