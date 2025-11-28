POLÍTICA

Líder da oposição na Alba pede que TCE e MP apurem solicitações de empréstimos de Jerônimo

Em dois anos e nove meses de mandato, o governador Jerônimo Rodrigues já solicitou 22 empréstimos, no total de R$ 26 bilhões

Pombo Correio

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 15:41

Líder da oposição na Alba, Tiago Correia (PSDB) Crédito: Divulgação

Líder da bancada de Oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Tiago Correia (PSDB) formulou representações ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-BA) e ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) pedindo apuração sobre o volume de empréstimos solicitados e contratados pelo Governo do Estado. O documento é subscrito pelos 19 integrantes do bloco da minoria.

Em dois anos e nove meses de mandato, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) já solicitou 22 empréstimos, no total de R$ 26 bilhões - volume superior ao contratado pelos dois governos anteriores somados. Nesta quarta-feira (26), uma articulação da oposição conseguiu barrar a votação de um dos pedidos no valor de R$ 2 bilhões.

Na representação, os parlamentares pedem que o MP-BA instaure um procedimento investigatório para apurar possível desvio de finalidade na contratação dos empréstimos, analise potenciais irregularidades eleitorais e administrativas na concentração de operações de crédito em ano pré-eleitoral e avalie também a eventual responsabilização civil, administrativa ou por improbidade de agentes públicos envolvidos.

Ao TCE-BA, a bancada de oposição requereu a realização de auditoria específica sobre as 22 operações de crédito solicitadas pelo governo e que a Corte de Contas exija a demonstração da capacidade de pagamento do Estado e dos impactos nos exercícios futuros, assim como verifique a compatibilidade entre os empréstimos contratados e as obras efetivamente executadas.

Assinam a representação os deputados:

Tiago Correia (PSDB)

Alan Sanches (União Brasil)

Cafu Barreto (PSD)

Diego Castro (PL)

Emerson Penalva (PDT)

Jordávio Ramos (PSDB)

José de Arimateia (Republicanos)

Júnior Nascimento (União Brasil)

Jurailton Santos (Republicanos)

Kátia Oliveira (União Brasil)

Leandro de Jesus (PL)

Luciano Simões (União Brasil)

Manuel Rocha (União Brasil)

Marcelo Veiga (União Brasil)

Nelson Leal (PP)

Paulo Câmara (PSDB)

Pedro Tavares (União Brasil)

Robinho (União Brasil)

Samuel Júnior (Republicanos)