Real Time Big Data: Desaprovação ao governo Jerônimo é maior que a aprovação, veja os números

Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 20:22
A sondagem de opinião da Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira (26), aponta que a desaprovação ao governo Jerônimo Rodrigues (PT) supera a aprovação. Segundo o levantamento, 50% dos entrevistados desaprovam a gestão petista, enquanto 48% afirmam aprovar o trabalho realizado até aqui.
Pesquisa da Real Time Big Data
Na comparação com o levantamento de setembro, realizado pelo mesmo instituto, a desaprovação oscilou para cima - passou de 49% para 50% - enquanto a aprovação recuou de 49% para 48%.
Quando observada a avaliação detalhada, apenas 26% classificam a gestão como ótima ou boa, enquanto 42% consideram o governo regular. Já o percentual de ruim ou péssimo chega a 31%, o que expõe a presença de um grupo expressivo de insatisfeitos com o desempenho do governo Jerônimo Rodrigues.
Na comparação entre os três últimos governadores da Bahia, Jerônimo Rodrigues aparece como o mais mal avaliado, citado como o melhor gestor por apenas 11% dos entrevistados. Rui Costa (PT) tem 58%, enquanto Jaques Wagner (PT) aparece em segundo lugar com 24%. Os dados mostram que, apesar de pertencer ao mesmo grupo político, Jerônimo ainda não conseguiu alcançar o nível de aprovação de seus antecessores.
A percepção dos baianos sobre a posição do estado em comparação com o restante do país revela também um cenário predominantemente crítico. Segundo a pesquisa, 41% acreditam que a Bahia está pior do que outros estados, enquanto 37% avaliam que a situação é igual. Apenas 19% enxergam a Bahia em condição melhor.
A consulta ouviu 1,2 mil pessoas entre os dias 24 e 25 de novembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.