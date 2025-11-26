POLÍTICA

Real Time Big Data: Desaprovação ao governo Jerônimo é maior que a aprovação, veja os números

Levantamento foi divulgado, nesta quarta-feira (26), pelo instituto Real Time Big Data

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 20:22

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Wuiga Rubini/GOVBA

A sondagem de opinião da Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira (26), aponta que a desaprovação ao governo Jerônimo Rodrigues (PT) supera a aprovação. Segundo o levantamento, 50% dos entrevistados desaprovam a gestão petista, enquanto 48% afirmam aprovar o trabalho realizado até aqui.

Pesquisa da Real Time Big Data 1 de 3

Na comparação com o levantamento de setembro, realizado pelo mesmo instituto, a desaprovação oscilou para cima - passou de 49% para 50% - enquanto a aprovação recuou de 49% para 48%.

Quando observada a avaliação detalhada, apenas 26% classificam a gestão como ótima ou boa, enquanto 42% consideram o governo regular. Já o percentual de ruim ou péssimo chega a 31%, o que expõe a presença de um grupo expressivo de insatisfeitos com o desempenho do governo Jerônimo Rodrigues.

Na comparação entre os três últimos governadores da Bahia, Jerônimo Rodrigues aparece como o mais mal avaliado, citado como o melhor gestor por apenas 11% dos entrevistados. Rui Costa (PT) tem 58%, enquanto Jaques Wagner (PT) aparece em segundo lugar com 24%. Os dados mostram que, apesar de pertencer ao mesmo grupo político, Jerônimo ainda não conseguiu alcançar o nível de aprovação de seus antecessores.

A percepção dos baianos sobre a posição do estado em comparação com o restante do país revela também um cenário predominantemente crítico. Segundo a pesquisa, 41% acreditam que a Bahia está pior do que outros estados, enquanto 37% avaliam que a situação é igual. Apenas 19% enxergam a Bahia em condição melhor.