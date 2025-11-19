POLÍTICA

Neto critica aliados de Jerônimo que votaram contra PL Antifacção: 'Não querem tratar bandido como bandido'

Ex-prefeito declarou que a postura dos parlamentares ligados ao governador mantém a sensação de impunidade no estado

Pombo Correio

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 19:24

Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) criticou, nesta quarta-feira (19), os aliados do governador Jerônimo Rodrigues (PT) que votaram contra o PL da Antifacção na Câmara dos Deputados. O texto, que endurece penas e amplia regras de combate ao crime organizado, foi aprovado por 370 votos a 110.

“Você é contra ou a favor que um chefe de facção pegue até 60 anos de cadeia?", questionou Neto, em um vídeo publicado nas redes sociais. "O PT e o grupo do governador Jerônimo Rodrigues, que governa o estado mais violento do Brasil, votaram contra o Projeto Antifacção e deixaram claro que não querem enfrentar os bandidos na Bahia", acrescentou.

O projeto foi enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional em outubro. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), escolheu o deputado Guilherme Derrite (Progressistas-SP) como relator. O texto aumenta penas, cria novos crimes e impõe regras mais rígidas para líderes de facções, milícias ou grupos paramilitares. As punições podem chegar a 40 anos de prisão.

“Hoje, o bandido tem regalias como indulto, visita íntima, auxílio reclusão e liberdade condicional. Com o projeto, essa mamata pode acabar. Eu te pergunto: você é contra ou a favor que o traficante, estuprador, assassino perca a vida boa? Porque os aliados do governador Jerônimo Rodrigues defendem que a mordomia continue para esses caras. Acredite se quiser.”

O ex-prefeito declarou que a postura dos parlamentares ligados ao governador mantém a sensação de impunidade no estado. “A turma do governador Jerônimo Rodrigues não concorda que bandido seja tratado como bandido. Aliás… se depender de Jerônimo e seus aliados, a Bahia vai continuar sendo a Disneylândia dos criminosos. Uma vergonha.”

Na Bahia, 12 deputados votaram contra o PL Antificação, e 21 foram favoráveis. Hugo Motta criticou nesta quarta-feira os colegas que votaram contra o projeto de lei e disse que eles têm de se explicar.

"Quem votou contra tem que hoje dar a sua cara a tapa para dizer por que ficou contra a matéria e não ficar criando narrativas inverídicas. Porque o que nós fizemos foi endurecer o enfrentamento ao crime e nós vamos seguir assim", afirmou Motta.



Votaram contra

Alice Portugal (PCdoB)

Bacelar (PV)

Daniel Almeida (PCdoB)

Ivoneide Caetano (PT)

João Carlos Bacelar (PL)

Jorge Solla (PT)

Joseildo Ramos (PT)

Josias Gomes (PT)

Lídice da Mata (PSB)

Mario Negromonte Júnior (PP)

Waldenor Pereira (PT)

Zé Neto (PT)

Votaram a favor

Adolfo Viana (PSDB)

Alex Santana (Republicanos)

Antonio Brito PSD)

Arthur Maia (União Brasil)

Capitão Alden (PL)

Claudio Cajado (PP)

Dal Barreto (UniãoBrasil)

Diego Coronel (PSD)

Elmar Nascimento (União Brasil)

Félix Mendonça Júnior (PDT)

Gabriel Nunes (PSD)

José Rocha (União Brasil)

João Leão (PP)

Leo Prates (PDT)

Leur Lomananto Júnior (União Brasil)

Otto Alencar Filho (PSD)

Paulo Magalhães (PSD)

Raimundo Costa (Podemos)

Ricardo Maia (MDB)

Roberta Roma (Republicanos)

Sérgio Brito (PSD)

Ausentes

Márcio Marinho (Republicanos)

Neto Carletto (Avante)

Pastor Isidório (Avante)

Paulo Azi (União Brasil)

Rogéria Santos (Republicanos)