Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:00
O dia de hoje, 19 de novembro, chega com uma vibração que mistura atenção aos detalhes e disposição para reorganizar o que não anda fluindo tão bem. É um bom momento para corrigir rotas, assumir pequenas melhorias e aproveitar os sinais sutis que ajudam a tomar decisões sem esforço. Cada signo encontra hoje uma porta aberta diferente, algumas mais voltadas à estabilidade, outras à expansão, outras ao bem-estar emocional. Veja a previsão.
Áries
Você entra no dia com coragem renovada para enfrentar algo que vinha sendo adiado. Conversas diretas rendem resultados rápidos, e você percebe que pequenas ações têm impacto maior do que imaginava. Seu poder de iniciativa está especialmente forte.
Cor da sorte: Vermelho papoula
Número da sorte: 12
Touro
A estabilidade que você busca se manifesta aos poucos, especialmente em questões práticas. Um detalhe resolve um problema maior, e você sente maior controle sobre seu tempo e sua rotina. É um bom dia para fortalecer bases emocionais e financeiras.
Cor da sorte: Verde musgo
Número da sorte: 31
Veja as características dos signos
Gêmeos
Sua mente está ativa e capaz de conectar ideias com rapidez. O dia favorece estudos, trocas, reuniões e tudo o que envolve comunicação. Um insight pode simplificar algo que parecia difícil. Só cuide para não atropelar etapas.
Cor da sorte: Amarelo pastel
Número da sorte: 7
Câncer
Você encontra uma sensação de segurança ao reorganizar espaços, emoções ou compromissos. Alguém pode te oferecer apoio inesperado, e isso desbloqueia uma questão antiga. O dia pede acolhimento, mas também atitudes firmes.
Cor da sorte: Azul perolado
Número da sorte: 28
Leão
Seu brilho natural atrai pessoas e oportunidades, mesmo sem grande esforço. Projetos que envolvem criatividade ou visibilidade ganham impulso. Uma conversa pode validar sua intuição sobre algo importante.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 16
Virgem
Você se sente produtiva e com boa capacidade de resolver temas que exigem organização. O dia favorece revisões, planejamentos e qualquer coisa que envolva clareza. Um ajuste simples transforma um processo inteiro.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 2
Os signos no amor
Libra
O equilíbrio retorna com força, e você consegue olhar para situações recentes com mais serenidade. Interações sociais fluem melhor e trazem novas possibilidades. Sua diplomacia é seu maior trunfo hoje.
Cor da sorte: Rosa queimado
Número da sorte: 30
Escorpião
Sua percepção fica ainda mais afiada. Você identifica rapidamente o que precisa de mudança e encontra coragem para agir. É um dia bom para encerramentos, renovações e decisões que exigem firmeza emocional.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 14
Sagitário
Seu entusiasmo encontra direção, e uma ideia ganha forma concreta. Conversas ou encontros inesperados podem abrir portas. É um bom momento para tomar iniciativas e explorar alternativas que antes não pareciam possíveis.
Cor da sorte: Laranja queimado
Número da sorte: 6
Capricórnio
A organização te favorece, e você sente clareza para separar prioridades do que só te distrai. O dia é excelente para avanços profissionais, revisões estratégicas e decisões práticas. Confie no passo firme.
Cor da sorte: Chumbo
Número da sorte: 25
Aquário
A criatividade se mistura com racionalidade de um jeito equilibrado. Você encontra soluções inovadoras para problemas antigos e atrai pessoas alinhadas às suas ideias. Uma mudança pequena gera grande efeito.
Cor da sorte: Azul celeste
Número da sorte: 19
Peixes
A sensibilidade ganha foco, e você enxerga com clareza emoções e intenções ao seu redor. O dia favorece cuidados pessoais, decisões intuitivas e conversas profundas. Um gesto simples pode mudar seu humor por completo.
Cor da sorte: Lilás
Número da sorte: 33