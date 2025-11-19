ASTROLOGIA

Cor e número da sorte: o dia hoje (19 de novembro) favorece mudanças inteligentes e decisões mais leves para cada signo

Energias do dia estimulam foco, ajustes práticos e movimentos que trazem alívio emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O dia de hoje, 19 de novembro, chega com uma vibração que mistura atenção aos detalhes e disposição para reorganizar o que não anda fluindo tão bem. É um bom momento para corrigir rotas, assumir pequenas melhorias e aproveitar os sinais sutis que ajudam a tomar decisões sem esforço. Cada signo encontra hoje uma porta aberta diferente, algumas mais voltadas à estabilidade, outras à expansão, outras ao bem-estar emocional. Veja a previsão.

Áries

Você entra no dia com coragem renovada para enfrentar algo que vinha sendo adiado. Conversas diretas rendem resultados rápidos, e você percebe que pequenas ações têm impacto maior do que imaginava. Seu poder de iniciativa está especialmente forte.

Cor da sorte: Vermelho papoula

Número da sorte: 12

Touro

A estabilidade que você busca se manifesta aos poucos, especialmente em questões práticas. Um detalhe resolve um problema maior, e você sente maior controle sobre seu tempo e sua rotina. É um bom dia para fortalecer bases emocionais e financeiras.

Cor da sorte: Verde musgo

Número da sorte: 31

Veja as características dos signos 1 de 7

Gêmeos

Sua mente está ativa e capaz de conectar ideias com rapidez. O dia favorece estudos, trocas, reuniões e tudo o que envolve comunicação. Um insight pode simplificar algo que parecia difícil. Só cuide para não atropelar etapas.

Cor da sorte: Amarelo pastel

Número da sorte: 7

Câncer

Você encontra uma sensação de segurança ao reorganizar espaços, emoções ou compromissos. Alguém pode te oferecer apoio inesperado, e isso desbloqueia uma questão antiga. O dia pede acolhimento, mas também atitudes firmes.

Cor da sorte: Azul perolado

Número da sorte: 28

Leão

Seu brilho natural atrai pessoas e oportunidades, mesmo sem grande esforço. Projetos que envolvem criatividade ou visibilidade ganham impulso. Uma conversa pode validar sua intuição sobre algo importante.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 16

Virgem

Você se sente produtiva e com boa capacidade de resolver temas que exigem organização. O dia favorece revisões, planejamentos e qualquer coisa que envolva clareza. Um ajuste simples transforma um processo inteiro.

Cor da sorte: Bege

Número da sorte: 2

Os signos no amor 1 de 12

Libra

O equilíbrio retorna com força, e você consegue olhar para situações recentes com mais serenidade. Interações sociais fluem melhor e trazem novas possibilidades. Sua diplomacia é seu maior trunfo hoje.

Cor da sorte: Rosa queimado

Número da sorte: 30

Escorpião

Sua percepção fica ainda mais afiada. Você identifica rapidamente o que precisa de mudança e encontra coragem para agir. É um dia bom para encerramentos, renovações e decisões que exigem firmeza emocional.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 14

Sagitário

Seu entusiasmo encontra direção, e uma ideia ganha forma concreta. Conversas ou encontros inesperados podem abrir portas. É um bom momento para tomar iniciativas e explorar alternativas que antes não pareciam possíveis.

Cor da sorte: Laranja queimado

Número da sorte: 6

Capricórnio

A organização te favorece, e você sente clareza para separar prioridades do que só te distrai. O dia é excelente para avanços profissionais, revisões estratégicas e decisões práticas. Confie no passo firme.

Cor da sorte: Chumbo

Número da sorte: 25

Aquário

A criatividade se mistura com racionalidade de um jeito equilibrado. Você encontra soluções inovadoras para problemas antigos e atrai pessoas alinhadas às suas ideias. Uma mudança pequena gera grande efeito.

Cor da sorte: Azul celeste

Número da sorte: 19

Peixes

A sensibilidade ganha foco, e você enxerga com clareza emoções e intenções ao seu redor. O dia favorece cuidados pessoais, decisões intuitivas e conversas profundas. Um gesto simples pode mudar seu humor por completo.

Cor da sorte: Lilás