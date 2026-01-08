GOLPE?

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Idosa afirma que gravação foi feita sem autorização, nega golpe e avalia acionar a Justiça após repercussão nacional

Depois de se tornar alvo de memes, críticas e comentários ofensivos nas redes sociais, Dona Maria, moradora de São Valentim, no Norte do Rio Grande do Sul, afirma viver um dos momentos mais difíceis de sua vida. Aos 54 anos, ela diz estar psicologicamente abalada após ter o nome exposto em um vídeo gravado no aeroporto de Erechim, onde aparece dizendo que aguardava a chegada do ator Brad Pitt.

“Me sinto muito mal, meu psicológico está abalado”, desabafou em entrevista à RS Agora. Segundo ela, o episódio, que ganhou repercussão nacional, nasceu de uma brincadeira sem intenção de enganar ninguém e foi registrada sem o seu consentimento.

Maria relata que avalia procurar advogados criminalistas para discutir medidas legais por difamação, exposição indevida e danos morais. “Todas as ofensas e palavras pesadas doem muito. Por isso, essa história ainda pode tomar outro rumo”, afirmou.

Exposição sem autorização e ataques nas redes

De acordo com Maria, o vídeo que circula amplamente nas redes sociais teria sido gravado por um dos vigilantes do aeroporto, sem que ela autorizasse a filmagem. A partir da divulgação, a situação saiu do controle e gerou uma onda de ataques pessoais. “Fui chamada de idosa, e eu tenho 54 anos. Ao ver tudo isso, me senti arrasada, um lixo. A minha vida acabou”, disse.

Ela reforça que nunca perdeu dinheiro, não caiu em golpe algum e tampouco manteve contato com o ator ou com pessoas ligadas a ele. “Não paguei nada para ninguém. O único gasto foi combustível para o passeio com o meu filho, e isso não considero perda, porque era algo que eu precisava fazer naquele momento”, explicou.

Impacto familiar e emocional

A repercussão também trouxe reflexos dentro de casa. Maria contou que o episódio gerou conflitos familiares sérios, incluindo o afastamento de uma irmã. “Minha família está me deserdando”, relatou.

Segundo ela, o filho de 12 anos ficou emocionalmente fragilizado e demonstra medo de abandono, enquanto o marido também enfrenta dificuldades diante da exposição pública. “Eu não quero brigar com a minha família, não quero brigar com ninguém. Só quero ter paz”, afirmou.

O que aconteceu naquela noite

O caso ocorreu por volta das 20h30 do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Maria contou que saiu de casa com o filho para um passeio de carro, sem destino definido, apenas para conversar.

“No caminho, ele começou a fazer perguntas sobre adolescência. Conversa vai, conversa vem, quando nos demos por conta, estávamos em Erechim”, relatou.

Foi nesse contexto que surgiu a brincadeira. “Eu disse: ‘Filho, vamos até o aeroporto conhecer o Brad Pitt?’ Era óbvio que aquilo não era verdade, era só uma fantasia”, explicou.

O plano real, segundo ela, era mostrar aviões ao filho, que nunca havia visto um de perto. Ao chegar ao aeroporto de Erechim, Maria pediu autorização aos vigilantes para acessar o local e, questionada sobre o motivo da visita, manteve a história iniciada com o menino.

“Eu disse que estava esperando o Brad Pitt, que chegaria de madrugada no avião”, contou. Ela afirma que sempre soube que o ator não estaria lá. “Foi uma brincadeira sem gosto, eu reconheço”, disse.

Abordagem policial e arrependimento

Desconfiados de um possível golpe do amor, os vigilantes acionaram a Brigada Militar. Maria afirmou que seguiu com a brincadeira também diante dos policiais, sem imaginar a proporção que o episódio tomaria.

“Eu apenas não quis me contradizer naquele momento. Jamais imaginei que isso ganharia essa repercussão”, explicou. Segundo ela, não houve registro de boletim de ocorrência, apenas esclarecimentos no local.

Hoje, Maria diz que se arrepende da atitude. “Fiz e me arrependo. Uma simples dona de casa, aposentada por invalidez, ter o nome difamado desse jeito por causa de uma brincadeira é devastador. Jamais repetiria isso”, afirmou.