Asilo desaba e deixa uma pessoa morta e soterrados em Minas Gerais

Não há número exato de feridos até o momento

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de março de 2026 às 08:11

Asilo desaba em Belo Horizonte
Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma pessoa morreu após um lar de idosos desabar na madrugada desta quinta-feira (5) no Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ao menos 14 pessoas estão sob escombros.

De acordo com o g1 Minas Gerais, vinte pessoas estavam sob os escombros. Desse total, seis foram resgatadas com vida. Ainda não se sabe o número exato de feridos até o momento.

"Temos vítimas que nós estamos conseguindo fazer o contato com elas, então nós estamos trabalhando incessantemente para o quanto antes conseguimos fazer o resgate aí com a maior segurança", explicou o tenente coronel do Corpo de Bombeiros Viana.

O asilo desmoronou por volta de 1h30. Os vizinhos começaram a ajudar as vítimas antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, as casas próximas ao imóvel não correm risco. "O que chama atenção que não tava chovendo no momento do acidente. Aqui não é uma região de risco. Historicamente não tem registro de atendimento aqui no local", explicou o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, Elcione Menezes Alves.

