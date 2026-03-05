OPERAÇÃO

Policiais e advogados: 6 pessoas são presas por esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Polícia Civil

No total, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, inclusive em unidades policiais, além de 11 mandados de prisão preventiva

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de março de 2026 às 09:01

Policiais e advogados: 6 pessoas são presas por esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Polícia Civil Crédito: Divulgação

Pelo menos seis pessoas foram presas nesta quinta-feira (5) por suspeita de participação em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Polícia Civil de São Paulo. Entre os presos há três policiais civis, uma doleira e outros dois investigados. No total, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, inclusive em unidades policiais, além de 11 mandados de prisão preventiva e seis mandados de intimação relativos a medidas cautelares diversas da prisão, direcionados a integrantes da organização criminosa, advogados e policiais civis.

As prisões fazem parte de uma operação do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Polícia Federal e a Corregedoria Geral da Polícia Civil. A investigação apura a participação de policiais, advogados e operadores financeiros no esquema. De acordo com a decisão do juiz Paulo Fernando Deroma de Mello, o grupo teria transformado delegacias especializadas em um centro de negociações para garantir a impunidade de criminosos. Entre as medidas autorizadas estão prisões preventivas, mandados de busca e apreensão e o bloqueio de bens e valores dos investigados.

Segundo o MP, a operação visa desarticular um amplo e estruturado esquema de corrupção policial voltado à proteção de uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais. As investigações apontam ainda que o grupo criminoso era composto por doleiros, operadores financeiros e indivíduos com extenso histórico de prática de atos de lavagem de capitais.

A organização atuava de forma coordenada para assegurar a continuidade das práticas criminosas e evitar a responsabilização de seus integrantes. Para isso, fazia pagamentos sistemáticos de vantagens indevidas a agentes públicos, além de adotar estratégias de fraude processual, manipulação de procedimentos investigativos e destruição de provas no âmbito de inquéritos policiais.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Corregedoria da Polícia Civil participa da operação e que "a Polícia Civil não compactua com desvios de conduta por parte de seus integrantes e adotará todas as medidas legais e disciplinares cabíveis caso sejam confirmadas quaisquer irregularidades".