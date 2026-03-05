Agência Brasil

Projeto que aumenta licença e cria salário-paternidade é aprovado; entenda

Texto vai para sanção presidencial após aprovação do Senado



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 5 de março de 2026 às 09:34

Licença-paternidade é aprovada no Senado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Senado aprovou o projeto de lei (5811/2025), que amplia a licença-paternidade para 20 dias, na quarta-feira (4). Agora, o texto vai para sanção presidencial.

O projeto ainda cria o salário-paternidade como benefício previdenciário. O objetivo é equiparar a proteção à paternidade às garantias já existentes para a maternidade. O texto também permite dividir o período da licença.

De acordo com o texto, a licença começa a valer de forma gradual.

- 10 dias nos dois primeiros anos de vigência da lei.

- 15 dias no terceiro ano

- 20 dias a partir do quarto ano

A possibilidade de maior participação dos pais nos cuidados com os filhos recém-nascidos ou adotados está entre os argumentos da aprovação. Outro direito seria o de garantir estabilidade no emprego durante e após a licença.

No embasamento para a nova lei, a licença está descrita também como incentivo à igualdade de gênero no ambiente de trabalho, ao reconhecer a importância do papel paterno na criação dos filhos.