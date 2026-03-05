RIO DE JANEIRO

Madrasta é condenada a 49 anos de prisão por envenenar enteados com chumbinho no feijão

Cíntia Mariano Dias Cabral envenenou dois irmãos; a mais velha morreu

Publicado em 5 de março de 2026 às 11:05

Cíntia Mariano Dias Cabral foi condenada a 49 anos de prisão por envenenar os enteados em 2022. A decisão é do Conselho de Sentença do 3º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. A defesa vai recorrer.

A mulher respondia por homicídio qualificado pela morte de Fernanda Cabral, de 22 anos, e por tentativa de homicídio contra Bruno Carvalho Cabral, que tinha 16 anos na época dos fatos. A mais velha chegou a ser hospitalizada, mas morreu 13 dias depois. A denúncia é do 15 de março de 2022.

Cíntia teria colocado veneno na refeição de Fernanda. Em maio de 2022, cerca de dois meses após o primeiro envenenamento, a madrasta repetiu o método ao servir alimento contaminado a Bruno, que sobreviveu.

O primeiro a depor no julgamento, que ocorreu entra a tarde de quarta-feira (4) e a madrugada desta quinta-feira (5), foi Bruno, irmão de Fernanda que sobreviveu.

Ele contou como foi o dia em que consumiu o feijão envenenado. “Percebi que o gosto estava estranho e reparei muitos pontinhos azuis no feijão", disse. Em seguida, se emocionou ao ser questionado sobre a irmã.

"Na hora de todo mundo se servir, ela já me deu o prato com feijão. Só o meu. O prato só com feijão. Achei estranho, mas tudo bem. Me servi e comecei a comer", disse ele.

De acordo com as investigações, Cíntia teria envenenado os enteados por ciúmes da relação deles com o pai, Adeílson Jarbas Cabral, com quem ela vivia havia 6 anos.

Fernanda morreu em março de 2022, depois de 13 dias internada em um hospital de Realengo, na Zona Oeste. Cerca de dois meses depois, Bruno apresentou sintomas de envenenamento após comer o feijão na casa de Cíntia.

A mãe de Bruno desconfiou do crime e procurou a 33ª DP (Realengo), que iniciou as investigações.