RIO DE JANEIRO

Polícia detalha como vítima de estupro coletivo foi atraída e violentada por uma hora em Copacabana

Ela foi agredida com tapas, chutes e socos dentro do apartamento no sexto andar do prédio

Millena Marques

Publicado em 3 de março de 2026 às 09:36

Jovens Crédito: Reprodução

Câmeras de um prédio da Rua Viveiros de Castro, em Copacabana, registraram a entrada e a saída de cinco homens, sendo um deles menor de idade, e uma adolescente de 17 anos entre 19h24 e 20h42 do dia 31 de janeiro de 2026. Em relatório, a 12ª Delegacia Policial detalhou como vítima de estupro coletivo foi atraída ao local.

No depoimento, a vítima contou que foi violentada sexualmente por cerca de uma hora. Ela foi agredida com tapas, chutes e socos dentro do apartamento no sexto andar do prédio. As informações são do jornal O Globo.

Quatro suspeitos de participação no crime foram indiciados por estupro coletivo qualificado e cárcere privado. Eles foram identificados como Bruno Felipe dos Santos Allegretti e Vitor Hugo Oliveira Simonin, ambos de 18 anos, Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho, que têm 19, e podem pegar penas de até 18 anos de prisão.

O grupo está foragido desde o último sábado, quando a polícia montou uma operação para tentar prendê-los.

O quinto envolvido é um adolescente, ex-namorado da vítima, apontado como articulador do encontro. A Vara da Infância e Juventude será responsável por apurar a situação dele, já que é menor de idade.

Sessão de horror

De acordo com o relatório da polícia, o adolescente mandou uma mensagem para o WhatsApp da jovem por volta das 18h do dia 31 de janeiro. Ele fez o convite para a vítima ir até o apartamento em Copacabana. Também teria comentado outros dois amigos iriam se encontrar com eles e sugeriu a ela que levasse uma amiga. Ela respondeu que não tinha ninguém para levar e acabou indo sozinha.

Na entrada do prédio, ele disse á adolescente que fariam "algo diferente". Ela disse que não aprovaria a ideia. Já estavam no apartamento Vitor Hugo, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, Gabriel Xavier Bertho e Bruno Allegretti.

Depois de cumprimentá-los, a vítima e o ex-namorado foram para um quarto, que invadido três vezes. Foi na última vez que quatro homens iniciaram o estupro coletivo. Segundo a adolescente, ela foi agarrada pelos cabelos, obrigada a praticar atos contra a sua vontade e chegou a levar, do adolescente, um chute na região abdominal.