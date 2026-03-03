BRASIL

Câmara de Deputados aprova venda de medicamentos em supermercados; entenda

Projeto vai para a sanção presidencial

O uso indiscriminado de medicamentos pode prejudicar a saúde dos rins Crédito: Gorodenkoff | Shutterstock

A venda de medicamentos em gôndolas de supermercados já é quase uma realidade no Brasil. Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (2) um projeto de lei que permite a comercialização dos produtos nestes estabelecimentos. A proposta segue para a sanção presidencial.

Com requerimento de urgência para o texto, o projeto foi votado diretamente pelo plenário da Casa, sem passar por comissões temáticas que fariam análise mais demorada sobre o tema.

O texto determina a separação clara entre a venda de medicamentos e outros produtos ofertados nos supermercados.

“É permitida a instalação de farmácia ou drogaria na área de venda de supermercados, desde que em ambiente físico delimitado, segregado e exclusivo para a atividade farmacêutica, independente dos demais setores do supermercado” aponta o projeto.