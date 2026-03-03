Câmara de Deputados aprova venda de medicamentos em supermercados; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 3 de março de 2026 às 10:45
A venda de medicamentos em gôndolas de supermercados já é quase uma realidade no Brasil. Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (2) um projeto de lei que permite a comercialização dos produtos nestes estabelecimentos. A proposta segue para a sanção presidencial.
Com requerimento de urgência para o texto, o projeto foi votado diretamente pelo plenário da Casa, sem passar por comissões temáticas que fariam análise mais demorada sobre o tema.
O texto determina a separação clara entre a venda de medicamentos e outros produtos ofertados nos supermercados.
“É permitida a instalação de farmácia ou drogaria na área de venda de supermercados, desde que em ambiente físico delimitado, segregado e exclusivo para a atividade farmacêutica, independente dos demais setores do supermercado” aponta o projeto.
Ainda de acordo com o projeto, será obrigatória a presença de farmacêuticos durante todo o horário de funcionamento da farmácia ou drogaria instalada na área de venda dos supermercados.