Câmara de Deputados aprova venda de medicamentos em supermercados; entenda

Projeto vai para a sanção presidencial

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de março de 2026 às 10:45

Imagem Edicase Brasil
O uso indiscriminado de medicamentos pode prejudicar a saúde dos rins Crédito: Gorodenkoff | Shutterstock

A venda de medicamentos em gôndolas de supermercados já é quase uma realidade no Brasil. Isso porque a Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (2) um projeto de lei que permite a comercialização dos produtos nestes estabelecimentos. A proposta segue para a sanção presidencial.

Com requerimento de urgência para o texto, o projeto foi votado diretamente pelo plenário da Casa, sem passar por comissões temáticas que fariam análise mais demorada sobre o tema.

O texto determina a separação clara entre a venda de medicamentos e outros produtos ofertados nos supermercados.

“É permitida a instalação de farmácia ou drogaria na área de venda de supermercados, desde que em ambiente físico delimitado, segregado e exclusivo para a atividade farmacêutica, independente dos demais setores do supermercado” aponta o projeto.

Ainda de acordo com o projeto, será obrigatória a presença de farmacêuticos durante todo o horário de funcionamento da farmácia ou drogaria instalada na área de venda dos supermercados.

