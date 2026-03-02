Acesse sua conta
Supermercados vão abrir mais cedo e fechar mais tarde para compensar os domingos fechados

Já confirmaram alterações no horário de funcionamento nomes como Supermercados BH e a rede do Grupo Coutinho

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:27

Supermercado
Supermercado Crédito: Tânia Rego/Agência Brasil

Algumas redes de supermercados fizeram alterações no horário de funcionamento das unidades que adotaram o fechamento aos domingos no Espírito Santo. A ideia é compensar os dias em que os estabelecimentos ficarão fechados.

De acordo com o g1 Espírito Santo, já confirmaram alterações no horário de funcionamento os Supermercados BH e a rede do Grupo Coutinho, responsável pelas lojas do Extrabom, Extraplus e AtacadoVem.

Cidades em que mercados vão fechar aos domingos

Alguns mercados vão funcionar 30 minutos a mais. Outros terão até 1 hora e 30 minutos para além do horário comum.

O Grupo Carone, que controla os supermercados Carone e o atacarejo Sempre Tem, Grupo Carrefour, responsável pelo Atacadão, Carrefour e Sam's Club, e a rede Assaí vão manter os horários de funcionamento das lojas sem alterações.

O São José Supermercados também não deve fazer mudanças no horário de funcionamento das unidades no primeiro momento.

Tags:

Mercado Espírito Santo Supermercado

