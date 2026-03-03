Acesse sua conta
Nova estrada brasileira reduz viagem de 3 horas para apenas 60 minutos em região movimentada

Rodovia ligará Joinville, no Norte catarinense, ao Contorno Viário da Grande Florianópolis

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de março de 2026 às 09:09

estrada Via Mar
estrada Via Mar Crédito: Agência Brasil

O Governo de Santa Catarina aposta em encurtar um trajeto de 3h para apenas 60 minutos com a construção da estrada Via Mar. Com 145 quilômetros de extensão, o objetivo é transformar a mobilidade no Litoral Norte do estado.

A rodovia, que é considerada estratégica para o escoamento da produção industrial, ligará Joinville, no Norte catarinense, ao Contorno Viário da Grande Florianópolis. O limite de velocidade previsto é de até 120 km/h.

No momento, o projeto segue em fase de elaboração dos projetos executivos, divididos em cinco lotes — quatro deles já com ordens de serviço assinadas.

A nova estrada tem um investimento total estimado entre R$ 7,5 bilhões e R$ 9,2 bilhões. A obra será viabilizada por meio de uma parceria público-privada (PPP). O governo estadual ficará responsável pelo custeio dos estudos técnicos e projetos, enquanto a execução das obras e a operação da rodovia serão concedidas à iniciativa privada, com instalação de praças de pedágio.

Megaferrovia com mais de 1.200 km vai cortar 53 municípios do Brasil

Um dos principais projetos de infraestrutura do país, a Transnordestina já está com 80% das obras da primeira fase concluídas. Com mais de 1,2 mil quilômetros de extensão, a megaferrovia cortará 53 municípios de três estados brasileiros e já tem data para ser totalmente entregue.

De acordo com o governo federal, a Transnordestina deve ser entregue até 2027. Estruturante para a logística nacional e para o escoamento da produção do Nordeste, o investimento total da megaferrovia é de R$ 14,9 bilhões.

Transnordestina

Transnordestina por Márcio Ferreira/MT
Transnordestina por George Braga, Tiago Stille e Carlos Gibaja/Casa Civil
Transnordestina por Divulgação
Transnordestina por Divulgação/TLSA
Transnordestina por Divulgação/TLSA
Transnordestina por Ricardo Stuckert
Transnordestina por Márcio Ferreira/MT
1 de 7
Transnordestina por Márcio Ferreira/MT

O secretário Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros, Eduardo Tavares, ressalta o impacto regional das obras da ferrovia. “100% dos lotes que chegam até o Porto do Pecém estão contratados. São mais de 3.500 trabalhadores hoje na ferrovia, e alcançamos mais de R$ 120 milhões sendo executados mensalmente em obras”, afirma.

