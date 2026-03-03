Acesse sua conta
Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre

Rafael Noronha foi encontrado com marcas de tiros pouco depois de Jonas ter sido eliminado do BBB 12

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2026 às 06:59

Jonas Sulzbach e seu irmão, Rafael Noronha
Jonas Sulzbach e seu irmão, Rafael Noronha Crédito: Reprodução

Jonas Sulzbach já demonstrou diversas vezes o quanto é ligado à família no BBB 26. Sempre que o filho ou a mãe aparecem nas fotos do Quarto do Líder ou em dinâmicas como o Presente do Anjo, o influenciador, hoje com 40 anos, se emociona. A relação próxima com os familiares ganhou ainda mais peso após uma tragédia que marcou sua vida: a morte do irmão, Rafael Noronha.

Rafael tinha 20 anos quando foi assassinado. O corpo do jovem foi encontrado na madrugada de 25 de junho de 2012, em uma rua de Lajeado, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, com marcas de nove disparos, próximo a um campo de futebol.

Jonas Sulzbach e seu irmão, Rafael Noronha por Reprodução

O crime aconteceu cerca de três meses depois de Jonas ter sido eliminado do BBB 12. Na época, o modelo usou as redes sociais para se despedir do irmão. "Fica com Deus meu anjo. Agora descanse em paz! Te amo! Pra sempre!", escreveu ele, então com 26 anos. A publicação foi apagada pouco depois, em meio ao momento de luto.

Rafael era meio-irmão de Jonas, por parte de mãe, Marlene Verruck, e os três moravam juntos em Lajeado. Registros nas redes sociais da família mostram os irmãos em momentos de confraternização e proximidade.

A investigação conduzida pela Polícia Civil trabalhou com duas linhas principais. Uma delas apontava possível envolvimento com dívidas relacionadas ao tráfico, já que o jovem era usuário de drogas. A outra hipótese considerava crime passional, devido a um suposto relacionamento de Rafael com a companheira de um traficante. O caso enfrentou dificuldades e não teve todos os pontos completamente esclarecidos.

