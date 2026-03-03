Acesse sua conta
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady revela contato frequente com a cantora e detalha recuperação: 'Mulher de aço'

Nutricionista afirmou que a cirurgia foi um sucesso e que a cantora deve receber alta em breve

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2026 às 06:19

Ivete Sangalo e Daniel Cady
Ivete Sangalo e Daniel Cady Crédito: Reprodução

Daniel Cady falou publicamente sobre o estado de saúde da ex-esposa, Ivete Sangalo, após ela passar por uma cirurgia no rosto. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o nutricionista buscou tranquilizar os fãs e garantiu que a recuperação ocorre conforme o esperado.

"Aquela mulher é de aço, então rapidinho ela vai ficar boa aí, vai ficar tranquilo. Eu tô vendo aqui que tem muita gente perguntando sobre a Veveta. E a Vevetinha tá bem, eu falei com ela ontem. Eu tenho falado com ela com certa frequência e ela tá bem, graças a Deus. A cirurgia foi um sucesso. Ela já tá no quarto, acho que amanhã ela vai ter alta", afirmou.

Segundo Cady, o momento causou apreensão, mas o quadro não é preocupante. "Foi só um susto, um grande susto, né? Ela está fora de perigo e segue forte como sempre foi. Aos fãs que estão acompanhando, fiquem de boa aí que daqui a pouco ela volta. Ela já tá falando pra ir fazer show com o olho roxo", brincou Daniel, que é pai dos três filhos de Ivete: Marcelo e as gêmeas Helena e Marina.

A cantora precisou ser operada depois de sofrer uma queda que resultou em fratura na região do rosto. Antes mesmo da fala do ex-marido, Ivete já havia usado as redes sociais para atualizar o público sobre sua situação.

Em uma live realizada nesta segunda-feira (2), diretamente do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Veveta contou que passou pelo procedimento no domingo (1), após quebrar dois ossos na altura da maçã do rosto. Com o rosto ainda inchado, ela descreveu o ocorrido e agradeceu o carinho recebido.

"Tanto amor que recebi… Fizemos a cirurgia domingo de manhã, passei o dia repousando, uma orientação médica, mas quero contar de uma forma objetiva porque sei que muita gente está querendo saber", declarou.

Ivete relembrou que tem diagnóstico de síndrome vasovagal, condição que pode provocar desmaios em situações de pressão baixa, estresse ou desidratação. Segundo ela, foi isso que levou à queda. "Caí, quebrei esses dois ossos", contou, apontando para o rosto e explicando que fraturou o osso zigomático, responsável pela proeminência das maçãs do rosto e parte da órbita ocular.

Após o acidente, a cantora foi levada ao Hospital Aliança, em Salvador. "Eu cheguei meio desacordada, porque a pancada foi forte", recordou.

Posteriormente, seguiu para São Paulo, onde foi operada por um cirurgião especializado, com acompanhamento da equipe médica do Sírio-Libanês. "Foi uma lesão grave, bastante importante, mas poderia ter sido pior. Poderia ter batido a cabeça em um lugar mais crítico. Foi um livramento", afirmou.

De acordo com a equipe médica, o procedimento reconectou o osso à estrutura original. "Houve uma ruptura do osso e ele foi anexado de volta à sua estrutura original. Esse inchaço é natural, porque houve cirurgia, vasos cortados. Mas está tudo bem", explicou o médico responsável.

A expectativa é de que a recuperação siga sem complicações e que a cantora retome gradualmente suas atividades.

