Cirurgia de Ivete Sangalo durou quase 6h e corrigiu fratura na mandíbula; entenda

Fernanda Varela
Publicado em 2 de março de 2026 às 14:17
A cantora Ivete Sangalo passou por uma cirurgia para corrigir uma fratura na mandíbula após sofrer uma queda causada por um episódio de síncope vasovagal, condição que provoca desmaio devido à queda repentina da pressão arterial. O procedimento foi realizado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e ocorreu sem intercorrências.
A artista sofreu um impacto na região do rosto ao perder a consciência, o que resultou na fratura mandibular e no hematoma visível próximo aos olhos nos dias seguintes ao acidente.
Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico
O que é a correção intrabucal
A cirurgia realizada foi uma correção intrabucal, técnica em que o acesso à mandíbula acontece por dentro da boca, sem necessidade de cortes externos na pele. Esse método é frequentemente utilizado em fraturas faciais porque reduz cicatrizes visíveis e permite reposicionar os ossos com maior precisão. A cirurgia durou cerca de 5h30.
Durante o procedimento, os cirurgiões alinham novamente a estrutura óssea e utilizam placas e parafusos específicos para estabilizar a região até a completa cicatrização.
Recuperação após fratura mandibular
Após esse tipo de cirurgia, o paciente normalmente precisa seguir cuidados como alimentação pastosa ou líquida nos primeiros dias, evitar esforços físicos e manter acompanhamento médico para garantir a consolidação óssea adequada.
Ivete Sangalo passa bem e segue em recuperação, com acompanhamento da equipe médica. A expectativa é de recuperação progressiva, respeitando o período necessário para cicatrização completa da mandíbula. Ela deve ter alta nesta terça (3) pela manhã.