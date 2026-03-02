CURIOSIDADE

Filha de Carla Perez e Xanddy tem ligação especial com Xuxa e Gugu e pouca gente sabe

Camilly Victoria é afilhada dos dois apresentadores que marcaram gerações da TV brasileira

Fernanda Varela

Publicado em 2 de março de 2026 às 13:46

Camilly Victoria faz design de unhas de Carla Perez Crédito: Reprodução

A cantora e influenciadora Camilly Victoria, filha de Carla Perez e Xanddy, carrega desde o nascimento uma conexão direta com dois dos maiores nomes da TV brasileira: Xuxa Meneghel e Gugu Liberato. A jovem é afilhada dos apresentadores, relação construída a partir da amizade próxima entre os artistas ainda no auge da carreira dos pais.

Camilly nasceu em 2001, período em que Carla Perez e Xanddy viviam grande exposição midiática. A escolha dos padrinhos refletiu os laços pessoais criados nos bastidores da televisão e da música, já que ambos mantinham convivência frequente com o casal.

A ligação com Gugu começou ainda durante a gestação. O apresentador acompanhou momentos importantes da família e tinha relação próxima com Carla Perez desde a fase de maior popularidade da dançarina na TV. Já Xuxa também fazia parte desse círculo de amizade e acompanhou o crescimento da menina desde os primeiros anos de vida.

Uma relação construída fora das câmeras

Nos anos 1990 e início dos anos 2000, Xuxa e Gugu eram protagonistas de uma das maiores disputas de audiência da televisão brasileira, mas fora dos programas mantinham relações pessoais com diversos artistas do entretenimento. Carla Perez, então em destaque nacional após o sucesso com o grupo É o Tchan!, integrava esse ambiente artístico.

A escolha dos dois apresentadores como padrinhos simbolizou a proximidade entre as famílias e marcou uma fase emblemática da cultura pop brasileira, quando programas de auditório e atrações infantis dominavam a programação televisiva.

Xanddy, Carla Perez, Xuxa e Gugu Crédito: Reprodução

Ligação que atravessa gerações

Hoje adulta, Camilly Victoria segue carreira na música e nas redes sociais, construindo trajetória própria. Ainda assim, a curiosidade sobre seus padrinhos famosos costuma surpreender fãs que descobrem a ligação familiar com dois dos apresentadores mais influentes da história da televisão no país.