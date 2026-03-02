Sandra planeja fim cruel para Policarpo em 'Êta Mundo Melhor!' nesta segunda (2)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de março de 2026 às 16:00
Esta segunda (2) promete ser de fortes emoções em 'Êta Mundo Melhor!', novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner.
A vilã não está para brincadeira e confessou a Celso o seu próximo alvo: eliminar o fiel escudeiro de Candinho, o burro Policarpo. Para colocar o plano em prática, ela manda Ernesto contratar capangas para vigiar o animal. Celso até tenta bancar o herói e salvar o bicho, mas acaba levando a pior e sendo agredido pelos bandidos.
Enquanto isso, a justiça começa a dar as caras por outro lado. As mulheres da trama finalmente se unem para denunciar os podres de Ernesto. Na fazenda, a emoção toma conta com Zé dos Porcos e Maria Divina, que decidem abrir o coração e adotar Aladim e Maroca.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.